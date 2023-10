Sur cette page, le message suivant: "Valises perdues avec bagages pour seulement 1,95 euro ! Nous libérons d’urgence l’entrepôt de l’aéroport et vendons plus de 1000 valises à bagages perdues ! Pour acheter, rendez-vous sur le site web et passez commande !️"

Une offre plutôt alléchante appuyée par la photographie de dizaines de bagages qui n’attendent que l’acheteur crédule pour l’arnaquer.

Car évidemment ceci n’est qu’un nouvel exemple de phishing (hameçonnage qui est un pur copier-coller de celui qui utilise l’image d’Amazon pour prétendument vendre une palette entière de colis à… 1,95 € également.

Comme pour l’arnaque Amazon, de faux profils commentent les photos de bagages afin de renforcer la crédibilité de ces ventes.

Même s’il faut bien dire que les ficelles sont un peu grosses…

Qui pourrait en effet croire à la véracité de ce type de commentaires: "Quant à ma valise, elle a été une véritable découverte ! J’ai maintenant de nouveaux bijoux qui correspondent exactement à mon style. "

Ou encore, et toujours photo à l’appui: "Ma valise était pleine d’articles de qualité de mes marques préférées, Calvin Klein, Zara, Lev`is et autres. C’était un véritable hypermarché de la mode dans une seule valise ! " Tout ça pour 1,95 euro donc…

Attention aux crédules car l’objectif n’est évidemment que de récupérer vos coordonnées bancaires et, plutôt que de vous envoyer une valise, de vider votre portefeuille.

Des pages qui se multiplient et sont difficiles à suivre, dit-on au Brussels Airport

Chez Brussels AIrport – le vrai cette fois – on n’ignore pas l’existence de ce genre d’arnaques.

"Ce n’est pas la première fois que cela arrive indique la porte-parole de l’aéroport. Quand nous sommes avertis, on utilise les outils de reporting de Facebook afin de faire supprimer la page. Mais ce n’est pas facile à suivre car d’autres pages sont régulièrement créées."

Chez Brussels Airport on précise d’ailleurs que les bagages perdus (8 pour 1000 passagers en moyenne) et qui ne sont pas réclamés ne sont pas éliminés de cette façon.

Après une certain délai, les valises et objets non réclamés sont confiés à la maison de vente aux enchères Appelboom. L’aéroport en retire un revenu minime qui lui permet de financer le service de garde et de retour des bagages perdus qui lui sont réclamés. "C’est aussi une question de facilité logistique car la maison de vente se charge elle-même de venir chercher ces bagages et objets avec un camion", précise la porte-parole de Brussels Airport.

Les produits alimentaires et boissons non entamés sont quant à eux offerts à des associations caritatives ou à des CPAS de la région.

L’an dernier, 17 000 objets perdus ont été éliminés de cette façon.