À Gaza, l’incertitude sur les reponsables du tir sur l’hôpital Al Ahli Arab met Israël sous pression

Mais, depuis la frappe sur l’hôpital Al Ahli Arab dans le nord de l’enclave gazaouie, qui a fait au moins 200 morts mardi soir (plus de 400 selon les autorités palestiniennes), la ligne de défense de Tsahal a radicalement changé : non, assure l’armée, elle n’a pas tiré sur l’hôpital bondé, pourtant situé dans la zone d’évacuation indiquée aux Gazaouis par les autorités israéliennes pour qu’ils puissent échapper aux bombardements.

Le djihad islamique, responsable ?

Alors que l’OMS estime qu’au moins 111 infrastructures médicales ont été visées depuis le début de la guerre, Tsahal dément fermement être responsable du carnage et a imputé l’explosion dévastatrice au djihad islamique palestinien, un mouvement terroriste de moindre ampleur que le Hamas et lié au Hezbollah. Celui-ci aurait effectué une succession de tirs de roquettes, dont l’une d’elle aurait dysfonctionné et serait retombée sur l’hôpital.

Tsahal a, assez rapidement, fourni un lot de preuves plus ou moins vérifiables : ici, une vidéo censée montrer la trajectoire de la roquette défectueuse retombant en deux morceaux sur l’hôpital ; là, une courte conversation entre deux opérateurs du Hamas suggérant qu’eux-mêmes sont au courant que le tir provenait bien du territoire gazaoui et serait le fait du djihad islamique.

Face à Tsahal, le Hamas a dénoncé des "mensonges flagrant" par voie de communiqué. Sans toutefois avancer de preuves formelles, hormis le fait qu’une telle "puissance de feu" ne peut provenir que de "l’occupant" et de ses alliés, États-Unis en tête.

Chacun choisit son camp

En visite en Israël ce mercredi, Joe Biden s’est pour l’instant rangé à la version israélienne, alors que la plupart des pays arabes tiennent Israël pour responsable. Ainsi des Émirats arabes unis, qui se sont associés avec la Russie pour demander une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, condamnant l’ "attaque israélienne" et déplorant les "pertes humaines".

Le ministère bahreïni des Affaires étrangères a, lui, "exprimé la condamnation et la dénonciation ferme du Royaume de Bahreïn du bombardement israélien", a rapporté l’agence de presse officielle Bna. Ces deux pays du Golfe ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 en signant les accords dits d’Abraham.

Le Maroc, un autre pays qui a rejoint ces accords, a également blâmé Israël, tout comme l’Égypte, le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël en 1979.

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a condamné avec la plus grande fermeté "le bombardement israélien" de l’hôpital Ahli Arab, qui a fait "des centaines de victimes innocentes" parmi les citoyens palestiniens de Gaza.

L’Arabie saoudite, qui a suspendu des discussions sur une normalisation avec Israël après le déclenchement de la guerre le 7 octobre, a qualifié la frappe de "crime odieux commis par les forces d’occupation israéliennes".

La Jordanie, qui a aussi normalisé ses relations avec l’État israélien, a déclaré qu’Israël "porte la responsabilité de ce grave incident".

Parmi les pays arabes non-signataires de la paix avec Israël, le Qatar, réputé proche du Hamas, le Koweït et le sultanat d’Oman, ont aussi qualifié la frappe d’ "attaque israélienne".

Parmi les autres réactions, celle de la Mauritanie, qui a parlé de "génocide" et décrété trois jours de deuil national.

Le gouvernement de l’ouest de la Libye a dénoncé quant à lui "un crime qui dépasse tout entendement". L’Irak comme l’Algérie ont accusé Israël et condamné les frappes.

À Tunis, des manifestants ont exprimé leur colère devant l’ambassade de France, tandis qu’au Liban, le Hezbollah pro-iranien, a appelé à une "journée de colère" mercredi.

Les Européens circonspects

Les rebelles yéménites Houthis, proches de l’Iran et qui contrôlent la partie nord du pays, ont aussi appelé à des manifestations mercredi après-midi pour dénoncer "le massacre israélo-américain" à Gaza.

Côté européen, la prudence est de mise compte tenu des circonstances. "Une fois de plus, ce sont des civils innocents qui paient le prix le plus élevé. La responsabilité de ce crime doit être clairement établie et les auteurs tenus pour responsables" a sobrement déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union.