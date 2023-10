Sécurité routière : la saison du gibier sur le capot est ouverte

Si l’AWSR communique ces chiffres aujourd’hui, c’est parce que la période est propice à ce genre d’accident: un tiers des accidents "heurt de gibier" a lieu entre septembre et novembre. Plus particulièrement encore en octobre, mois qui correspond au début de la période de chasse des cervidés et est au cœur de la période de chasse du sanglier. L’AWSR conseille donc en cette période d’adapter sa vitesse lors de la traversée de zones forestières.

Ces animaux étant plus actifs la nuit, ce n’est pas une surprise de noter que les collisions surviennent plus souvent durant cette période comparativement aux accidents "classiques" (14% contre 6% en semaine et 14% contre 10% le week-end). La majorité survient toutefois en journée: 48% en semaine et 25% le week-end.

En Wallonie, sans surprise, c’est dans les provinces de Luxembourg et de Namur que les automobilistes ont le plus de (mal)chance de se retrouver avec un chevreuil ou un sanglier sur le capot. Avec respectivement 23% et 24% des accidents avec animaux, les provinces de Luxembourg et Namur sont surreprésentées par rapport aux accidents classiques (14% et 9%). Les provinces de Liège et du Hainaut comptabilisent 25% et 22% de ces accidents pour seulement 7% dans le Brabant wallon.

Le gibier est à vous

Et l’animal dans tout ça ? S’il est encore vivant après l’accident, vous devez faire appel (via la police) à un agent du DNF qui abrégera ses souffrances. À moins qu’il ne puisse être soigné. Dans ce cas, un centre de revalidation doit être contacté. Par contre, si l’animal est mort, il appartient de droit au conducteur. Une règle qui n’est toutefois valable qu’en période de chasse et jusqu’au dixième jour après la date de fermeture. En dehors de cette période, le gibier doit en principe être remis au CPAS des lieux de l’accident. S’il ne l’accepte pas, il finira à l’équarrissage.