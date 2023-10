Journée de Lutte contre la pauvreté : "Le politique doit aller au-delà des solutions réparatrices !" martèle Christine Mahy

Elle s’est effectivement intensifiée et diversifiée, ce qui nous a amenés, au sein du Réseau, à parler d’appauvrissement et de pauvreté durable. Certaines personnes, qui n’étaient pas riches mais qui ne devaient pas faire attention à chaque dépense il y a quelques années, vivent désormais en flux tendu. C’est une réalité qui est particulièrement criante aujourd’hui. Il s’agit de personnes qui n’ont pas la possibilité d’épargner, qui ne peuvent pas améliorer leurs conditions de logement, qui sont obligées de renoncer à des choses importantes de la vie.

Les familles monoparentales font partie des profils à risque.

Oui, mais on peut aussi citer les jeunes, les ménages au sein desquels les deux partenaires travaillent, mais ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Sur la question des familles monoparentales, c’est un fait sociétal : leur pourcentage a augmenté au fil des années. Le problème, c’est qu’on observe toujours un décalage entre la réalité sociologique et les décisions du législateur.

La réaction à ces problématiques est donc trop lente ?

Ce qui se passe, c’est que les écarts de temps entre la prise en compte d’une réalité et la réaction face à ces évolutions sont toujours trop longs. C’est évidemment un aspect que nous dénonçons! La lenteur dans le champ de la lutte contre la pauvreté est problématique car lorsqu’on laisse les gens s’appauvrir, le risque de dégringolade et de chute dans la grande pauvreté est réel.

Cette diversification des profils est-elle due à la succession des crises récentes ?

Cette multiplication des profils est surtout le résultat de problèmes identifiés depuis longtemps, mais qui n’ont pas obtenu de réponses structurelles de la part des autorités.

Dans le cadre du Covid et de la crise énergétique, les différents gouvernements ont pourtant mis la main au portefeuille pour aider les citoyens.

Je ne dis pas que rien n’a été fait. Le souci, c’est qu’on est trop souvent dans des solutions de politique réparatrice, qui ne touchent pas aux enjeux structurels. À tous les niveaux de gouvernement, on a tendance à dépenser beaucoup d’argent pour des sparadraps, qui ne résolvent finalement jamais la situation, et qui ne sont satisfaisants ni pour les personnes concernées, ni pour la collectivité.

L’idée, c’est d’agir en amont. Et votre priorité, c’est le logement.

C’est effectivement une priorité, car il est très complexe, aujourd’hui, d’avoir un logement payable, convenable, bien isolé. Or, être stable et en sécurité quelque part, c’est la clé. C’est un droit structurant! On évoque souvent les crises récentes, mais la crise du logement est endémique.

C’est la raison pour laquelle vous comptez taper du poing sur la table avec votre pacte logement énergie wallon.

Nous le sortons ce 17 octobre, et notre ambition, c’est qu’il soit au cœur de la prochaine Déclaration de politique régionale. C’est un texte que l’on va véritablement porter en vue des prochaines élections. La raison de cette attention accordée au logement, c’est que les gens continuent de nous dire que le premier levier sur lequel on peut agir pour améliorer leur situation, c’est précisément le logement.

Ce pacte serait bénéfique aux "portefeuilles plats", c’est-à-dire ?

C’est une image. Par "portefeuilles plats", on pense aux personnes qui sont dans des situations d’extrême pauvreté, mais aussi à celles qui doivent compter au jour le jour. Cela peut également être un petit propriétaire qui n’a pas d’épargne.

Pourquoi associer le logement à l’énergie ?

Parce que ces deux aspects sont désormais inséparables. L’idée, c’est de dire que les gens de petite condition doivent avoir du logement, mais de qualité, peu énergivores. Cela soulagera évidemment leur portefeuille, mais aussi l’environnement, le climat en général, puisque l’on sait que ces habitations de piètre qualité sont souvent des passoires énergétiques.

Les soutiens en matière d’énergie et de rénovations énergétiques doivent absolument être dirigés vers les plus fragiles ?

Oui, c’est une des exigences de ce pacte. Les primes et les aides à la rénovation énergétique doivent être dirigées vers les propriétaires occupants ou bailleurs à faibles revenus. Je ne dis pas qu’il ne faut pas aider d’autres catégories de la population, mais on doit tout de même se rendre compte que certaines personnes n’ont pas de difficulté à faire évoluer leur habitation d’un point de vue énergétique. Elles n’ont donc pas nécessairement besoin d’aides publiques... On sent bien que la lutte contre les inégalités doit intégrer cette question cruciale du logement, sur laquelle nous serons intransigeants. Car pour l’instant, la situation est tout simplement catastrophique!