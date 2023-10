États-Unis: un conducteur en excès de vitesse reçoit une amende de 1,4 millions de dollars

Connor Cato rentrait chez lui en septembre dernier lorsqu'une patrouille de police de l’État de Géorgie l’a surpris en train de rouler à 90 km/h dans une zone limitée à 55 km/h. Le conducteur ne s'attendait pas à une amende de cette taille: 1,4 millions de dollars pour 45km/h par delà la limite autorisée.

Il a raconté sa mésaventure à un média local (WSAV-TV): "J’ai dit : C’est peut-être une erreur de frappe et on m’a répondu : Non, monsieur, soit vous payez le montant de la contravention, soit vous vous présentez au tribunal le 21 décembre à 13h30".

Le montant de la contravention avait été généré automatiquement par le logiciel des autorités.

En réalité, tout excès de vitesse supérieur ou égal à 56km/h envoie directement le contrevenant au tribunal. Ce dernier fixe le montant de l’amende, qui ne peut excéder 1 000 dollars.

Cato a, donc, enfin compris que le prix élevé figurant sur son amende n’était en fait qu’une erreur et qu’il n’était pas censé payer ce (colossal) montant. On peut imaginer son soulagement.