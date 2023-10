Attentats du 16 octobre: sur les 25000 ordres de quitter le territoire, 5500 sont respectés. Pourquoi?

"Un ordre de quitter le territoire ? Ils le reçoivent, sortent du bureau de police et puis disparaissent dans la nature. D’autant plus qu’ils ont plusieurs jours devant eux pour s’exécuter.": ce chef de zone de police constate, c’est tout. Résultat, les personnes en séjour illégal restent en Belgique. Ce n’est pas un bout de papier qui va le convaincre d’aller voir ailleurs.

Mais ils ne prennent pas tous la clef des champs si facilement. S’il y a récidive, par exemple: "Là, l’Office des étrangers nous demande, parfois, de le conduire dans un centre fermé avec comme objectif de le rapatrier dans son pays d’origine."

Reste les empreintes digitales

Le chef de zone de police précise: "Pratiquement, quand on interpelle une personne en séjour illégal, on peut la priver de liberté pendant 24 h Comme elle a rarement des papiers d’identité sur elle et qu’on ne peut pas se fier à leur déclaration, on prend ses empreintes digitales que l’on envoie à l’Office des étrangers. Là, on peut savoir si elle a déjà été contrôlée en Belgique. Si c’est le cas, on peut ainsi alimenter sa fiche, voir ses alias parce qu’ils changent souvent de nom, de prénom, de date de naissance. Un exemple, s’ils ont déclaré avoir 17 ans il y a deux ans d’ici, deux ans plus tard, ils sont majeurs… Au niveau belge, il faut reconnaître qu’en 5 ou 6 h, on reçoit l’ordre de quitter le territoire de la part de l’Office des étrangers." Mais après…

Ça, c’est quand le "casier judiciaire" n’est pas chargé. On reste alors dans au stade des démarches administratives.

Si ce n’est pas le cas, on passe du côté du judiciaire.

Certains ont parfois un pedigree plus lourd et sont fichés au niveau de l’espace Schengen.

Mais dès qu’il y a passif judiciaire, c’est un juge qui prend le dossier en main. Le judiciaire prime sur l’administratif. Avec à la clef, détention préventive, jugement, peine et puis… ordre de quitter le territoire.

Abdesalem: disparu des radars

Cet ordre de quitter le territoire, Abdesalem L. ne l’a jamais reçu. Il était cependant connu en Belgique puisque cette personne d’origine tunisienne avait introduit une demande d’asile en novembre 2019. Ce qui explique que l’homme avait reçu un numéro de registre national. Mais il avait finalement essuyé un refus en octobre 2020.

À ce moment-là, il a disparu des radars comme l’a expliqué la secrétaire d’état à l’asile, Nicole de Moor, pour être finalement radié du registre national en février 2021. Comme il était introuvable, on n’a jamais pu lui délivrer son ordre de quitter le territoire et encore moins "d’organiser son retour vers son pays d’origine".

Retour forcé: compliqué avec certains pays

Tâche qui n’est pas toujours aisée. Dominique Ernould: "L’objectif premier est que les personnes concernées rentrent dans leur pays de façon volontaire. Des coaches ont d’ailleurs été mis en place pour faciliter le processus."

Mais quand ce n’est pas le cas, il faut forcer la main. "Là aussi, c’est compliqué. D’une part, parce que le nombre de places en centre fermé est limité que les personnes peuvent introduire des recours et que la procédure peut prendre des mois. D’autre part, il est impératif d’obtenir la collaboration du pays d’origine pour le rapatriement. Pourquoi ? Par exemple, pour obtenir les papiers d’identité. Cela ne sert a rien de renvoyer quelqu’un dans son pays s’il n’a pas ses papiers parce qu’alors il fait un aller-retour. Et tous les pays ne collaborent pas."