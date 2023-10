Attentat de Bruxelles: la radicalisation mais aussi un "contexte favorable" pour expliquer le passage à l’acte

Comme le dit (voir ci-dessous) l e député des Engagés, Georges Dallemagne, tout cela démontre-t-il que les recommandations de la commission parlementaire “attentats de Bruxelles” n’ont pas été suffisamment suivies d’effets ?

À l’heure où les informations concernant l’auteur de la fusillade n’étaient encore que parcellaires et parfois contradictoires, Michaël Dantinne se voulait prudent et nuancé: "Il y a des individus qui ne sont pas sur le radar et d’autres qui sont au cœur du radar, ceux qu’on surveille le plus activement, analyse le criminologue de l’université de Liège. Lui (NDLR: Abdesalem L.), il est aux confins du radar. D’ailleurs, les questions qu’on se pose à son sujet c’est de savoir si, à un moment donné, il y a des raisons de le faire remonter plus avant. On n’a donc pas un individu ultra-surveillé qui serait quand même passé à l’acte, ni un individu qui aurait une pancarte “je suis à risque de radicalisme” au-dessus de sa tête."

En matière d’anticipation de menace terroriste, la polémique autour de l’absence d’info sur son lieu de résidence n’est donc pas pertinente, estime le professeur qui est également membre du Centre d’Étude sur le Terrorisme et la Radicalisation.

Que des choses n’aient pas fonctionné comme elles l’auraient dû est exact, dit-il quand on évoque le bug de Be-Alert et la saturation du site web du Centre de crise, deux outils clés pour informer (donc protéger) la population).

"Mais en revanche il y a des décisions qui ont été prises et des choses qui ont été bien gérées, comme l’évacuation du stade." La fermeture rapide du métro montre aussi qu’on a appris des attentats de 2016, dit-il.

Cela n’empêchera cependant pas de tout réévaluer et poser les bonnes questions. "Notamment concernant le suivi de cet individu et savoir pourquoi il n’est pas rentré sur le radar."

Un autre élément propre aux circonstances l’attentat de lundi soir devra aussi être questionné, juge Michaël Dantinne: la dimension de risque liée à l’accueil chez nous de supporters de foot de l’équipe de Suède a-t-elle été insérée dans l’équation ? "Et là, visiblement on n’a pas jugé que le stade, les environs et les supporters pouvaient constituer des cibles à risque."

Quant à la question du manque de suivi de la radicalisation de milieux bruxellois, mise en avant par certains pour expliquer ce nouvel attentat, Michaël Dantinne ne l’évacue pas. "Il y a un problème indéniablement, mais c’est quelque chose qu’il est difficile de quantifier ", note l’expert à la question de savoir s’il gagne en force et explique à lui seul ce nouvel attentat. Car au-delà, "un contexte, une caisse de résonance, un terreau et des événements forts peuvent expliquer sa motivation pour un passage à l’acte. Ce n’est parce qu’il tue des Suédois qu’il est étranger au contexte du conflit entre Israël et le Hamas. Et dont il a simplement trouvé des interprétations forcément orientées."