Procès au civil, "ordre de se taire" et élection d’un nouveau speaker : un début de semaine chargée pour Trump et les républicains

Ordre de se taire

Si Donald Trump ne risque pas la prison, il est exposé à de sérieuses sanctions, tel le retrait des licences d’exploitation de ses sociétés à New York (où se tient le procès), voire la liquidation de certaines d’entre elles.

Pourtant, Trump, présent lors de l’audience de ce lundi, s’inquiétait particulièrement dimanche soir pour une autre décision attendue dans la journée à Washington. Celle de Jack Smith, le procureur qui l’a inculpé pour "complot visant à frauder les États-Unis en utilisant la malhonnêteté, la fraude et la tromperie pour entraver et faire échouer le processus légal du gouvernement fédéral par lequel les résultats de l’élection présidentielle sont collectés, comptés et certifiés […]" ; lequel Jack Smith entend bien intimer à Trump l’ordre de se taire sur l’affaire d’ici au procès, qui aura lieu en avril prochain.

"Demain (NDLR : ce lundi) est un grand jour pour la démocratie. Un procureur retors, tordu et dérangé, Jack Smith, qui a un terrible bilan d’échec, demande à une juge très partisane nommée par Obama, Tanya Chutkan, qui devrait se récuser sur la base des choses horribles qu’elle a dites, de me faire taire", s’est emporté, comme pour un ultime baroud d’honneur, Trump sur son réseau - Truth Social - ce dimanche soir.

Un ultra-conservateur comme "speaker" ?

Alors qu’une audience était également attendue ce lundi en Géorgie ( où Trump est aussi jugé pour avoir potentiellement tenté de manipuler les résultats électoraux dans cet État-clé), le parti républicain se prépare à élire son nouveau " speaker " ce mercredi, une dizaine de jours après l’éviction de son chef de file Kevin McCarthy, évincé par l’aile la plus conservatrice du parti.

Le contexte est explosif : les États-Unis n’ont pas encore réglé leur problème de budget, qui doit faire l’objet d’un accord entre le gouvernement et la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires). Le risque d’un "shutdown", c’est-à-dire une paralysie partielle du pays, n’est donc pas exclu. D’autant que le favori dans la course au poste de "speaker", Jim Jordan, l’un des plus fervents soutiens de Trump au Congrès, paraît bien moins disposé que McCarthy à transiger avec le gouvernement sur l’accord budgétaire. Ce dernier fait partie du "Freedom Caucus", l’ultra-rigoriste mouvement républicain, notamment en matière budgétaire. Un mouvement dont fait également partie un autre "bébé Trump" au Congrès, Matt Gaetz, responsable de la motion de destitution qui a désarçonné McCarthy du perchoir de "speaker". Ses reproches : McCarthy s’était montré trop coulant avec les démocrates en matière budgétaire...