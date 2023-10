"Un cri d’alarme aux dirigeants européens"

Le texte comprend notamment une proposition de 8 résolutions, ainsi que 3 recommandations formulées à l’égard des États membres de l’Union et "se félicite de l’adoption d’une approche de la santé mentale fondée sur les droits humains ", peut-on lire dans son préambule. "Il est urgent d’assurer la gratuité et l’accessibilité des services de santé mentale pour tous, indépendamment du statut socio-économique, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, du statut juridique, de l’origine ethnique, du handicap et d’autres facteurs susceptibles d’exposer les mineurs et les jeunes à un risque accru de mauvaise santé mentale et de mal-être", soutient ainsi le texte.