Le Hamas : un groupe terroriste comme Daech ?

Le Hamas est-il un mouvement terroriste dont les codes et les exactions rejoignent les pratiques de Daech ? Tentative de réponse...

Au regard de plusieurs États, le Hamas est un groupe terroriste. Et la "catégorisation" du groupe ne relève pas des derniers événements. L’Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Paraguay, l’Organisation des États américains et... Israël l’avaient blacklisté depuis des années. "Ce black listing (NDLR: liste noire) est issu des événements liés à la seconde intifada, rappelle Didier Leroy, chercheur à l’École Royal Militaire et professeur à l’ULB. Il s’est fait connaître à l’époque pour ses attentats suicides avec des femmes kamikazes."

Dans un article publié en 2019, le chercheur avait relevé 8 attaques suicides menées par des femmes. Deux attaques sont assez relevantes: celle du 4 octobre 2003 où une avocate s’était fait exploser dans un restaurant de Haïfa et avait causé la mort de 21 personnes.

Le 14 janvier 2004, c’est une mère de famille qui se faisait exploser au poste frontière d’Erez. Ces attaques constituaient des tournants dans la "résistance" armée des Palestiniens et donnaient le ton: le djihad armé devenait "un devoir religieux qui incombait à tous les musulmans."

De quel réseau dispose le Hamas ? L’engagement dans la lutte terroriste nécessite de fortes dispositions cognitives. Se faire sauter au nom d’une cause, au nom d’Allah nécessite un processus de radicalisation. Gaza, ce n’est pas qu’une "simple" question de territoire. C’est aussi un mécanisme islamiste, une polarisation islam-judaïsme. Lorsque les miliciens du Hamas ont déferlé samedi en territoire israélien, c’est en scandant "Allah akbar" qu’ils ont commis leurs exactions. "Il y a eu un grand désordre que le Hamas n’a pu gérer en amont, estime Didier Leroy. Les résultats ont excédé leurs objectifs. Le but était peut-être de rompre la barrière technique, de tuer quelques soldats israéliens et de prendre une poignée de prisonniers. Ça aurait suffi pour essayer de récupérer des prisonniers dans les geôles israéliennes."

Tous les Gazaouis ne sont pas des combattants

Les attaques du Hamas ont probablement galvanisé les Gazaouis. Mais il faut nuancer le terreau sociétal. " Oui, il y a un terreau. Mais est-ce que tous les Gazaouis sont des combattants ? Non. Ce qui s’est passé a dû en choquer une partie. Mais, à moyen ou long terme, cela va aussi radicaliser la population."

En reprenant du territoire, les forces israéliennes ont exhibé des drapeaux de Daech supposés abandonnés par le Hamas. Mais pour Didier Leroy, Hamas et Daech, c’est incompatible. "Dans la bande de Gaza, il y a eu extrêmement peu de soutiens exprimés à Daech." Pour rappel, Daech a longtemps appelé " à exterminer les croisés chiites. Et ils ont vomi sur les Frères musulmans et sur le Hamas.

On entend que le Hamas, c’est comme Daech. Mais cette réflexion fait partie du mécanisme de polariser les puissances occidentales contre tout ce qui est islamisant."

N’empêche que le mimétisme entre les attaques du Hamas et les attentats commis par Daech saute aux yeux en plusieurs points. Attaquer un concert où dansent des milliers de jeunes rappelle la tuerie du Bataclan. Tout comme les membres du Hamas ont exécuté un à un de nombreux Israéliens qui tentaient de fuir. C’est le même sinistre registre que ce qu’on a connu à Paris le 13 novembre 2015. L’indifférence absolue face à la valeur d’une vie est identique des deux côtés.

Prendre des otages, c’est une technique de terreur pratiquée par Daech. Notamment sur la population yézidie (et en particulier les femmes dont il en faisait des esclaves sexuelles).

Le Hamas a même franchi un cap supérieur dans la barbarie en exécutant des enfants. " Les enfants sont un sanctuaire, explique un expert en terrorisme. C’est très rare de s’en prendre à eux. "

Guerre ou terrorisme ?

Est-on dans une démarche de guerre ou de terrorisme ? Faudra-t-il poursuivre les auteurs des exactions pour crime de guerre ? C’est une ficelle que la défense de Bilal El Makhoukhi a essayé de tirer au procès des attentats de Bruxelles en demandant qu’on le reconnaisse coupable de complicité pour crime de guerre. "Je veux pouvoir revenir à l’origine de cette violence inouïe mais pas incompréhensible ", avait détaillé l’avocat Nicolas Cohen qui ne cherchait pas à excuser mais à trouver une cause à ce déchaînement de haine. " Ici, la cible n’était pas de prendre un territoire, rappelle notre expert. Le terrorisme, on le définit par la volonté d’intimider un gouvernement pour faire ce qu’ils veulent ; ou pour les empêcher de faire quelque chose.

Sous l’angle du terrorisme, il faut se placer dans la logique du mouvement: il y avait quelque chose de subjectivement juste à commettre ces attaques."

Risque d’importation chez nous

Autres mécanismes empruntés au terrorisme islamiste et qu’on retrouve chez Daech, c’est la radicalisation des diasporas, des musulmans ailleurs dans le monde avec le risque de polariser les sociétés occidentales. On le constate: de nombreuses villes européennes sont le cadre de manifestations favorables à la Palestine mais aussi au Hamas. Il y a, au sein de ces soutiens, des individus qui peuvent être galvanisés par ce qui se passe en Israël et à Gaza. Ce risque, les services de sécurité doivent en tenir compte car il ne suffit que d’un déclic pour que des islamistes radicaux ne deviennent des terroristes. L’attaque qui s’est déroulée ce vendredi dans une école à Arras (France, où un professeur a été mortellement attaqué par un individu scandant "Allah akbar"), est peut-être révélatrice d’une situation qui risque de déborder bien au-delà du Proche-Orient. C’est aussi ce qu’on avait vécu dès 2013 avec les départs de jeunes pour aller combattre auprès de Daech.