Argent bloqué : des néobanques trop menaçantes pour les grands acteurs ?

C’est précisément cet argument relatif aux frais de change qui a convaincu Simon. "J’ai donc ouvert un compte que j’ai directement approvisionné de 25 euros via ma carte de débit BNP Paribas Fortis. Cela a fonctionné une fois… Par la suite, tous mes paiements directs, tant via ma carte de débit que via Apple pay, ont été refusés."

Face à cette déconvenue, Simon contacte le call center de BNP Paribas Fortis. "Ils étaient au courant. On m’a dit que les transferts directs d’argent vers les comptes Revolut étaient bloqués. Officiellement, parce qu’ils permettent d’acheter facilement de la cryptomonnaie, m’a dit le conseiller." En creusant un peu, le Namurois obtient une confidence assez étonnante de son interlocuteur. "Il m’a expliqué qu’il y avait un accord entre les quatre grandes banques (NDLR : BNP Paribas Fortis, ING, Belfius, CBC-KBC) pour bloquer les transferts directs vers ces comptes, bien moins chers que ceux des banques belges."

Simon dispose encore d’une option pour recharger sa carte Revolut, nettement moins efficace. "La seule solution qui s’offre à moi maintenant, ce sont les virements internationaux, qui mettent deux à trois jours pour arriver…"

Une directive exigeante

Les grandes banques se sentiraient-elles menacées par les néobanques et leurs offres avantageuses ? Chez BNP Paribas Fortis, on réfute catégoriquement cet argument. "Il n’y a aucun accord entre les quatre grandes banques du pays pour bloquer les transferts directs vers des comptes de néobanques. C’est totalement inexact !" nous répond un porte-parole. Celui-ci reconnaît néanmoins que les opérations transfrontalières sont effectivement suspendues pour l’instant. "Début septembre, nous avions informé les clients concernés qu’effectuer des opérations transfrontalières Visa Direct avec la carte de débit Bancontact-Visa Debit et/ou une carte de crédit Visa n’était plus possible temporairement. En l’occurrence, étant donné que le financement des comptes Revolut a lieu en Lituanie ou/et en Irlande, ce sont des opérations transfrontalières."

La raison d’une telle décision ? "Ces opérations très spécifiques sont provisoirement bloquées afin d’être en totale conformité avec la directive européenne contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme." Parmi les opérations Visa direct concernées, la banque cite bien les transferts d’avoirs d’une carte de paiement vers une autre carte de paiement, ici le chargement de cartes prépayées internationales ou de digital wallets (NDLR : portefeuille numérique). En attendant un retour à la normale, les clients de BNP Paribas Fortis peuvent ajouter de l’argent à leurs cartes prépayées "par le biais d’un virement ordinaire".

"Un devoir de vigilance"

Du côté de Febelfin, la fédération du secteur bancaire, on se montre également assez sceptique sur la question du blocage des comptes pour des raisons de concurrence. "L’histoire ne nous semble pas correcte", nous dit-on. Revolut a reçu une licence de la banque centrale lituanienne et de la Banque centrale européenne, "et offre donc des services en Belgique comme succursale d’une banque qui tombe sous le droit d’un autre pays de l’Union européenne".

En ce qui concerne la justification sur base de la directive européenne, la Fédération du secteur bancaire souligne qu’il existe en effet un devoir de vigilance des institutions bancaires. "Il existe en Belgique une loi anti-blanchiment, qui est une transposition des directives anti-blanchiment européennes." Concrètement, selon cette législation, les banques doivent non seulement connaître leurs clients avant d’établir une relation, mais aussi assurer un suivi et une évaluation du risque que représentent ces derniers. Cela passe notamment par les transactions que les clients effectuent (transactions internationales, montants élevés, etc). Quant à la raison pour laquelle ces transactions transfrontalières sont bloquées au regard de cette directive européenne, Febelfin et BNP Paribas Fortis se renvoient la balle. "Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, nous préférons ne pas entrer dans les détails", répond BNP Paribas Fortis.

Pour réaliser, à nouveau, ses transferts d’argent vers son compte Revolut de manière aisée, Simon devra donc prendre son mal en patience. BNP affirme en effet "continuer à travailler sur une solution", pour le moment.