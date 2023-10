L’ONU et ses agences dénoncent la "tragédie" gazaouie

Assaut inévitable

L’imminence d’une opération terrestre ne faisait aucun doute à l’heure d’écrire ces lignes, Tsahal considérant que le Hamas a, de fait, "transformé la ville de Gaza en zone d’opérations militaires." "Civils de la ville de Gaza, évacuez vers le sud pour votre propre sécurité et celle de vos familles et éloignez-vous des terroristes du Hamas qui vous utilisent comme boucliers humains. Dans les jours qui suivront, Tsahal poursuivra ses opérations dans la ville de Gaza et déploiera des efforts considérables pour éviter de porter atteinte aux civils", assurait vendredi l’armée israélienne, alors qu’au moins 300 000 soldats se trouvent à la frontière gazaouie. Pour rappel, au moins une centaine d’otages kidnappés le week-end dernier par le Hamas sont toujours retenus dans Gaza, dont des Occidentaux (Français, Américains...)

Sans surprise, l’organisation terroriste a appelé, par voie de communiqué, les habitants à ne pas bouger, enjoignant au passage les "pays arabes et islamiques à intervenir rapidement pour protéger notre peuple et fournir le nécessaire pour la survie des civils dans la bande de Gaza".

Vers des combats acharnés

De fait, le Hamas se préparait vendredi à de rudes combats à l’intérieur de l’enclave palestinienne. "Notre infrastructure militaire et notre armement nous permettent de nous défendre efficacement", déclarait jeudi soir, via la messagerie Telegram, un porte-parole des brigades Al-Qassam, la branche armée du mouvement islamiste.

Alors que plus de 430 000 Gazaouis ont déjà été déplacées selon diverses agences de l’ONU, l’office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) alertait vendred i :

"L’ampleur et la rapidité de la crise humanitaire en cours font froid dans le dos. Gaza est en train de devenir un véritable enfer et est au bord de l’effondrement", a déclaré par voie de communiqué Philippe Lazzarini, Commissaire général de l’UNRWA.

L’ordre d’évacuation en particulier inquiète les agences onusiennes : "Alors que Gaza reste sous le feu des bombardements et qu’Israël resserre son emprise sur cette bande surpeuplée, c’est à l’ONU et aux humanitaires qu’il incombe de protéger les civils", a fait valoir M. Lazzarini, demandant "instamment à toutes les parties et à ceux qui ont une influence sur elles de mettre fin à cette tragédie."

La situation est telle que l’agence onusienne a dû "transférer son centre d’opérations central et son personnel international vers un emplacement dans le sud de Gaza pour poursuivre ses opérations humanitaires", ainsi qu’elle l’a indiqué, exhortant au passage "les autorités israéliennes à protéger tous les civils dans les abris de l’UNRWA, y compris les écoles."

"Ce sont des installations de l’ONU. Ils doivent être protégés à tout moment et ne doivent jamais être attaqués conformément au droit international humanitaire", a insisté l’office.

Sans effet : les bombardements ont continué vendredi, faisant grimper le bilan à au moins 1800 morts côté palestinien. Environ 50 000 femmes enceintes sont actuellement sans accès au soin, selon l’ONU. Quelque 5500 d’entre elles devraient accoucher dans le mois qui vient.