GP d'Indonésie de MotoGP: Honda va devoir se reconstruire

"Le plus simple était de rester chez Honda, mais j’avais besoin d’un nouveau défi, assure Marque. Et Gresini, c’est non seulement une grande famille, mais elle possède la meilleure moto de la grille. Et mon frère (Alex) est là."

Sans doute cela a-t-il pesé un certain poids dans la balance… Comment et avec qui l’usine Honda va, elle, réagir ? Au fond du trou - la marque pointe à la 11e et dernière place du championnat par équipes (!), à six courses de la fin de saison et l’équipe satellite, Honda-LCR, fait à peine mieux puisqu’elle est 9e -, il faudra aussi voir comment elle va digérer le départ de son pilote emblématique autour duquel tout tournait depuis plus d’une décennie. Car Marquez laissera un vide difficile à combler chez un constructeur qui doit désormais lui trouver un remplaçant (le Français Johann Zarco qui vient de signer dans son team satellite LCR ?).

En attendant, ce week-end à Lombok, le suspense de la course au titre 2023 vivra un nouvel épisode indécis surtout vu les résultats des premiers essais de ce vendredi : cinq jours après avoir été opéré de la clavicule, Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), 3e du championnat à 54 pts de la tête, a brillé (3e meilleur temps) malgré deux nouvelles chutes. Bonne entrée en matière aussi de l’outsider n°1 pour la couronne, l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac, 2e du championnat à 3 pts du leader). Et scénario inverse pour le leader du championnat Francesco Bagnaia (Ita/Ducati), 16e de ces essais.