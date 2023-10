EuroMillions : 7 astuces pour multiplier vos chances de gagner le jackpot de 55 millions ce vendredi 13 octobre 2023

L’EuroMillions, cela reste un jeu de hasard. Si nous n’avons aucune influence sur le tirage, il existe cependant quelques petites astuces pour maximiser nos chances de remporter le gros lot.

La première des astuces, et sans doute celle qui vous fera sourire, consiste simplement… à jouer. Si vous ne remplissez pas de grille, vous ne risquez pas de gagner !

Jouer plusieurs grilles

Jouer une grille à l’EuroMillions, c’est avoir une chance sur près de 140 millions d’avoir les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles.

Multiplier le nombre de grilles jouées vous permet d’augmenter cette “chance”.

Par exemple, jouer 10 grilles lors d’un tirage vous donne 10 chances sur 140 millions. Alors, certes, cela reste un grain de sable dans le désert, mais vous multipliez tout de même vos chances par dix par rapport à un joueur ne remplissant qu’une grille.

Vous pouvez également sélectionner les cagnottes pour lesquelles vous souhaitez jouer plusieurs grilles. Un jackpot de 200 millions d’euros attire davantage de joueurs qu’un autre de “seulement” 17 millions. Vous mettrez donc plus de chance de votre côté si vous jouez plusieurs grilles lors des cagnottes importantes, puisqu’il y aura davantage de joueurs.

Ne pas délaisser les “petites” cagnottes

Et ce pour la même raison que celle citée ci-dessus. Les grosses cagnottes attirent beaucoup de monde. Quand quelqu’un remporte la mise, le jackpot retombe à 17 millions d’euros. Un montant qui peut paraître “petit” par rapport à ce qui vient d’être gagné.

Certains joueurs ne sont attirés que par les cagnottes de plus de 100 millions d’euros. Les “petites” cagnottes ont moins de succès, et donc moins de participants… ce qui vous laisse plus de chance de remporter une belle somme en cas de bons numéros.

Favoriser le mardi plutôt que le vendredi

Cela peut paraître surprenant, mais vous aurez plus de chance de remporter l’EuroMillions en jouant au tirage du mardi qu’à celui du vendredi.

Le mardi se trouve en pleine semaine, et cela a des conséquences sur le nombre de joueurs. Ils seraient près de 40 % en moins par rapport au vendredi !

Remplir une grille ce jour-là vous donnera un peu plus de chance de remporter à vous seul la cagnotte.

Le nombre 177

Il s’agit là d’une théorie, qui vaut ce qu’elle vaut. Selon celle-ci, la somme totale des chiffres tirés n’excède que rarement 177.

Cela signifie que les chiffres qui sortent sont généralement bas ou en milieu de grille. Même si des chiffres hauts sortent, ceux-ci sont généralement contrebalancés par des chiffres très bas.

Inutile donc de cocher l’ensemble de vos chiffres en dessous de 10 ou au-dessus de 40.

Attention aux chiffres “anniversaire”

C’est une stratégie parmi tant d’autres. Certaines personnes reprennent les dates d’anniversaire de leurs proches pour compléter leur grille.

Un choix tactique payant ? Pas tout à fait, puisqu’une grille d’EuroMillions va jusqu’au numéro 50 ! Jouer de cette façon est donc risqué. La chance qu’un chiffre supérieur à 31 sorte n’est pas négligeable.

Pour espérer remporter le gros lot, mieux vaut jouer sur la logique plutôt que sur l’affectif !

Les numéros à haut potentiel

De 1 à 50, tous les numéros n’ont pas la même probabilité de tomber. Cela peut paraître étrange, mais certains sortent très souvent, d’autres ne sortent qu’à de rares occasions.

Miser un numéro régulier peut vous donner plus de chance de le voir sortir. Attention toutefois : cocher ces numéros ne vous assurera pas pour autant de remporter le gros lot. Les dix numéros les plus sortis ne sont jamais tombés ensemble lors d’un même tirage…

Les 10 numéros les plus sortis depuis 2016 : 23, 19, 44, 50, 5, 37, 38, 42, 21, 26.

Ne pas oublier les “collantes”

Peu de personnes pensent à jouer des chiffres qui se suivent. Pourtant, deux chiffres consécutifs qui tombent lors d’un même tirage, cela arrive bien plus souvent qu’on ne le pense.

À titre d’exemple, cela s’est produit 6 fois au cours des 10 derniers tirages.

Pensez donc à jouer un 17-18 ou un 34-35, par exemple. Cela vous portera peut-être chance !