Allmat: la crise est passée par là et il faut "désendetter"

A vant le Covid, on ne se posait pas de questions sur le fait d’avoir des grands magasins. Mais pour mieux gérer nos stocks, on s’est séparé de certaines surfaces qui n’étaient pas utiles à l’exploitation." La société a ainsi réduit ses surfaces de près de 40 000 m2 sur une surface totale des magasins d’environ 300 000 m².

Au regard de la situation actuelle, l’administratrice dresse le bilan de la crise économique entamée autour de la période liée au Covid-19. "Le Covid et la crise mondiale ont fortement impacté notre secteur d’activité. On a eu des hausses de prix de plus de 50% dans certains produits comme le ciment, les briques, le béton, les hourdis… Le ciment, c’était même jusqu’à 74% ! On ne retrouvera plus les prix d’il y a 2-3 ans."

Les délais de livraison se sont aussi allongés, les coûts de l’énergie ont flambé, le prix des transports également et "on a aussi dû absorber, en deux ans, une hausse des coûts salariaux de 14,5%".

La clientèle Allmat est constituée à 60% de professionnels "essentiellement des entreprises familiales. Notre core business, ce ne sont pas les grosses entreprises." Ces sociétés ont aussi été touchées par la crise suite à un retrait général dans la construction. "Les demandes de crédits hypothécaires ont diminué de 50% en deux ans, les permis de bâtir de 37%."

La société aux mains d’Amélie et de son frère Arnaud, a ainsi été contrainte de marquer un coup d’arrêt. "On était passé de 1 à 13 magasins en 20 ans et on les avait tous rénovés. " Il faut dès lors miser sur une reprise du secteur, mais pas avant le printemps, "car on va entamer la mauvaise saison ".