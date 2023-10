UE: près de 3 millions d'euros en vue pour soutenir les licenciés de Makro en Wallonie

La faillite de la s.a. Makro Cash & Carry, prononcée en janvier dernier, a causé 1.431 pertes d'emploi en Belgique, rappelle la Commission dans un communiqué. L'exécutif justifie cette aide aux travailleurs de Wallonie par le fait que "le chômage (8,8%) y est plus élevé qu'en Flandre (3,1%)".

"En outre, bon nombre des licenciements survenus chez Makro concernent des travailleurs peu qualifiés et des personnes âgées de 50 ans ou plus, qui ont généralement plus de difficultés à trouver un emploi sur le marché du travail wallon", ajoute la Commission, dont la proposition doit encore être approuvée par le Parlement européen et les États membres (Conseil).

À côté de ces 2,8 millions que l'UE devrait apporter, la Région wallonne a déjà débloqué un demi-million d'euros pour lancer immédiatement les mesures de soutien au reclassement des travailleurs, dont une cellule de reconversion.

L'ensemble de mesures d'aide du FEM comprend des services de conseil, une aide à la recherche d'emploi et une formation professionnelle, numérique ou linguistique. En outre, les travailleurs licenciés peuvent recevoir des conseils sur la création de leur propre entreprise et bénéficier d'aides au démarrage d'un montant maximal de 15.000 euros.

Depuis 2007, le fonds "mondialisation" a été mobilisé dans 177 cas pour un montant total de 688 millions d'euros, ce qui a permis de venir en aide à près de 168.000 personnes dans vingt États membres.