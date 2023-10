Les anesthésistes veulent qu’on indemnise leurs services de gardes

Les conditions de travail sont mauvaises

Le malaise est dû aux conditions de travail des anesthésistes, dont la présence est requise à l’hôpital 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour assurer cette présence permanente, il y a des gardes de 24 heures, où le spécialiste dort à l’hôpital… quand il dort.

"Le chirurgien est appelé pour une opération d’urgence. L’anesthésiste, par définition, doit être sur place avant, et rester après. Et s’il doit intervenir pour une césarienne d’urgence, la nuit, dans un gros hôpital, un autre anesthésiste est rappelé en cas de trauma. Avant, je travaillais dans un hôpital universitaire, j’étais parfois en salle d’opération pendant 18 heures, pour une greffe, et deux autres anesthésistes supplémentaires devaient être rappelés pour des urgences."

Le Dr Bejjani a 50 ans aujourd’hui. "Entre 30 et 40 ans, je faisais 5 à 6 gardes par mois. La jeune génération de médecin ne veut plus de ce mode de vie épuisant. C’est une spécialité où le taux de suicide élevé…"

La première revendication des anesthésistes, c’est une prise en charge financière de leurs gardes, comme c’est le cas pour leurs collègues intensivistes et urgentistes.

Un manque de considération

Selon l’association des anesthésistes, leur travail est trop souvent minimisé par le grand public, et même la profession.

Pour une intervention chirurgicale, l’anesthésiste ne se contente pas d’"endormir" le patient. "Quand le patient dort, il est instable. Il faut veiller à de nombreux facteurs: la tension artérielle monte et descend, il faut surveiller la ventilation, la protection du cerveau et des organes. C’est une vigilance continuelle. Il faut assurer l’inconscience, l’analgésie – l’absence de douleur –, et l’homéostasie car la perfusion des reins et des intestins affecte la qualité de la suture chirurgicale."

L’anesthésiste doit se tenir au courant des nouveaux traitements, comme les nouveaux anticoagulants, qui ont une durée de vie très longue (et donc augmentent le potentiel hémorragique du patient)

La visite préopératoire

Au bout de 30 ans de combat, la consultation préopératoire est remboursée depuis environ trois ans. "Mais elle n’est pas remboursée si on la fait moins de huit jours avant l’intervention… Un timing fixé de façon arbitraire. Or, toutes les recommandations internationales sont favorables à cette visite, parce qu’elle permet au patient de donner son consentement éclairé sur le type de procédure, elle explique aussi au patient le risque chirurgical, dans sa situation propre – bronchite chronique, hypertension, diabète – mais aussi le risque anesthésique… Par exemple, un patient anticoagulé (NDLR à cause d’un traitement ou d’une maladie) ne peut pas avoir de péridurale."

La 2e revendication touche donc cette consultation, pour qu’elle soit remboursée jusqu’à 48 heures avant l’intervention. "On nous dit que ce n’est pas obligatoire dans les normes hospitalières belges, mais quand il y a un problème, dans un cas sur un million, on regarde la jurisprudence. Et toutes les recommandations insistent sur la présence d’un anesthésiste 24 heures sur 24. Il faut pouvoir s’en donner les moyens."