Le conflit déborde déjà hors des frontières israéliennes

L’Iran veut "unir les musulmans"

Hossein Amir Abdollahian n’était pas là par hasard ; ce dernier est actuellement en tournée dans la région (Liban, Irak). Le but affiché : convaincre les "États musulmans [de] renforcer leur unité et soutenir le peuple palestinien face aux actes criminels d’Israël", ainsi que l’a rapporté la principale agence de presse du pays (IRNA).

Côté israélien, la double frappe sur la Syrie vient rappeler que le pays est paré à toute éventualité sur le plan militaire, Tsahal ayant par ailleurs diffusé un appel auprès de la diaspora juive en vue de "rassembler des forces supplémentaires qui se joindront à l’effort de combat."

Politiquement, les derniers garde-fous sont tombés, avec la formation d’un gouvernement d’union nationale spécialement conçu pour gérer les opérations à venir. Concrètement, cette union nationale est actée par l’entrée au gouvernement de Benny Gantz, ancien challenger politique de Netanyahou, au sein d’un "war cabinet" à même de prendre des décisions sans l’aval du parlement (la Knesset).

Si l’entrée de Gantz au gouvernement peut, potentiellement, affaiblir l’influence des partis d’extrême droite au gouvernement, ce dernier est bien là, lui aussi, pour mener une guerre - il fut, entre autres, chef d’État-major de Tsahal et ministre de la Défense.

Les États-Unis en soutien

Traumatisé par le massacre perpétré par le Hamas (plus de 1200 morts), les principales forces politiques du pays semblent indéniablement unies pour maintenir la pression sur Gaza, quitte à exposer des populations civiles à de lourds dégâts collatéraux (lire ci-dessous).

La veille (mercredi), lors d’un message adressé à l’OTAN, le ministre de la Défense Yoav Galant a réitéré la volonté "d’éradiquer" le Hamas, ce qui suggère qu’une opération terrestre dans la bande de Gaza est inévitable, d’autant que s’y trouvent encore des dizaines d’otages enlevés lors de l’offensive islamiste du week-end dernier.

Signe que la tension est à son comble, les États-Unis ont déplacé un porte-avions dans la région (et un second devrait suivre prochainement). Officiellement, pour "dissuader tout pays ou groupe qui pourrait songer à profiter de l’instabilité et de la confusion pour poursuivre ses propres objectifs", a fait savoir, voilà deux jours, par voie de communiqué, le ministère de la Défense américain.

Mais il est clair que les États-Unis demeurent un allié fidèle d’Israël, comme l’a réitéré le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, en visite en Israël ce jeudi. La collaboration entre les deux nations est déjà très concrète, avec notamment la fourniture de munitions, comme annoncé par le ministre américain de la Défense. Une collaboration d’autant plus logique que certains otages enlevés le week-end dernier sont de nationalité américaine et que leur "récupération" est une priorité de la Maison -Blanche.