F-16: les réponses en trompe-l’œil de la Belgique à Zelensky

Les bonnes nouvelles

Au menu de cette conférence de presse "express" (cinq questions posées en tout et pour tout par la presse), et quittée au pas de charge par le président ukrainien, une pluie de bonne nouvelle en provenance de Belgique.

Bonne nouvelle numéro 1 : notre pays dispose sur son territoire d’actifs russes gelés grâce aux sanctions - actifs que le pays taxe (à hauteur d’1,5 milliard d’euros) et dont elle reverse l’entièreté en faveur de l’Ukraine. Une pratique que la Belgique réitère pour la seconde année consécutive (elle est le seul pays européen à le faire et d’autres pourraient suivre).

Bonne nouvelle numéro 2 : Le G7 et l’Union européenne seraient sur le point, d’après Alexander de Croo, d’aboutir à un système de traçabilité des diamants russes qui permettrait d’imposer un réel embargo sur ces derniers. La Belgique, qui compte Anvers comme place forte diamantaire, est concernée au premier chef et plaide de longue date pour une solution à l’échelle globale (G7), sans quoi les fameux diamants se retrouveraient sur le marché par des circuits détournés. Reste à concrétiser.

Bonne nouvelle numéro 3 : la Belgique "pourra" envoyer des F-16 à l’Ukraine dès 2025, ainsi que l’avait annoncé, un peu plus tôt dans la matinée, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder au micro de RTL. Alexander de Croo l’a confirmé aux côtés du président ukrainien : "À partir de 2025, la Belgique sera en mesure de livrer des F-16 à l’Ukraine. Ils seront à votre disposition en fonction de la décision du gouvernement qui sera là ce moment", a promis le Premier ministre, qui s’est également réjoui du rôle central que va jouer la Belgique en matière de maintenance pour l’ensemble de flotte de la "coalition F-16", soit les pays (Danemark, Pays-Bas, Norvège, Suède, etc.), qui se sont engagés à donner les chasseurs réclamés par Kiev, avec parfois des chiffres précis (le Danemark a par exemple annoncé un don de 19 appareils).

Précautions oratoires

Et la Belgique alors ? Elle "pourra", "sera en mesure", "en fonction de"... les précautions oratoires n’ont pas manqué pour qualifier l’annonce tant attendue, ce mercredi. Et pour cause, du côté du gouvernement comme au sein de la Défense, nul ne sait combien d’avions "pourront" effectivement être mis à disposition de l’Ukraine (lire également ci-contre). C’est bien simple, il revient auprès de l’Avenir qu’aucune signature, accord, mémorandum qui inscrirait la promesse belge dans le marbre, n’a été rédigé ou signé. Sauf, peut-être, auprès de l’OTAN, et seulement en matière de maintenance des avions de l’ensemble de la "coalition F-16" et de formation de pilotes.

Bref, on comprend mieux pourquoi la ministre Dedonder a tant insisté sur cet aspect plutôt que sur un chiffrage ou une estimation en matière de livraison d’avions. D’ailleurs, du côté de la Défense, on est un peu gêné par l’interprétation qui a été faite de l’annonce de la ministre, puis du Premier ministre. "L’info numéro un, c’est quand même le montant découlant du gel des actifs russes en Belgique", nous fait-on remarquer...

Zelensky dit merci

"Aujourd’hui nous avons obtenu de très bons résultats. Merci beaucoup à la Belgique pour ce que vous nous avez donné", a toutefois déclaré le président Zelensky, énumérant l’aide belge jusqu’ici parvenue à son pays : "fusils, véhicules..." comme celle à venir, quelle qu’elle soit : "Merci pour le soutien politique, humanitaire, pour l’entraînement de nos pilotes, c’est très important. Nous en sommes très reconnaissants", a lâché le président ukrainien, qui n’a pas masqué son inquiétude quant à voir l’aide occidentale se tarir au gré du temps, des résultats électoraux de ses différents alliés, ou des secousses qui chahutent le monde actuellement, tel l’embrasement du conflit israélo-palestinien.