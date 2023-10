Extension des flexi-jobs : " On va encore creuser les inégalités !"

"En 2015, les flexi-jobs ont été instaurés avec l’objectif de lutter contre le travail non déclaré dans l’horeca. Aujourd’hui, on voit bien que cet argument n’a plus de raison d’être et que ce qui prévaut, c’est la flexibilité du travail", observe François Pichault, professeur de gestion des ressources humaines à HEC Liège (ULiège). Cette formule est en train de faire tache d’huile. Avant, les flexi-jobs se limitaient à des secteurs qui connaissaient des variations d’activité, avec des pics les week-ends, par exemple. Désormais, on atteint des domaines qui couvrent l’ensemble de l’économie et du marché du travail."

Dans cette optique de flexibilité généralisée, le professeur liégeois estime que les flexi-jobs devraient bientôt s’étendre à tous les secteurs. Les chiffres de l’ONSS attestent à tout le moins d’un engouement pour ce dispositif. En 2019, la Belgique ne comptait encore que 48 520 flexi-travailleurs, contre 108 074 en 2022. Des données qui sont évidemment appelées à grimper, à la suite de la décision du fédéral.

Des emplois à géométrie variable

"Ce qui m’interpelle particulièrement, ce sont les inégalités que l’on va encore creuser avec de tels dispositifs, avance, pour sa part, l’économiste Philippe Defeyt. On va avoir des travailleurs qui feront la même chose, pour le même nombre d’heures et avec le même barème, mais si l’un d’eux travaille à 1/5e chez un autre employeur, cela change la donne !" R appelons à cet égard que les flexi-jobs, aux conditions fiscales avantageuses, ne concernent que les retraités et les personnes qui travaillent au minimum à 4/5e temps. "Celui qui opte pour cette formule gagnera mieux sa vie que son collègue. On va donc entrer dans une logique de chipotage! Un enseignant qui a la garantie de travailler à temps plein peut s’arranger pour prester 1/5e ailleurs, dans une autre école qui peut s’apparenter à un autre employeur. Et pour ce partiel à 1/5e, il ne payera pas de cotisations sociales!"

Si le gouvernement fédéral dit compter sur les recettes supplémentaires induites par ce dispositif, nos deux interlocuteurs restent sceptiques. "Passer de 25 à 28% de cotisations patronales, c’est tout à fait anecdotique!" s’exclame Philippe Defeyt. "Cela reste moindre par rapport aux cotisations sur un emploi salarié", appuie François Pichault. Du côté du travailleur, pour l’instant, le revenu d’un flexi-job est complètement exonéré d’impôt. En d’autres termes, le salaire brut équivaut au net. Le fédéral a cependant annoncé que les flexi-jobers devraient dorénavant payer des impôts à partir d’un certain plafond, autour de 12 000 euros par an.

Une absence de bilan

Cet élargissement pourrait-il répondre à la demande de main-d’œuvre de certains secteurs, et notamment à la problématique des pénuries ? "En toute honnêteté intellectuelle, je pense que oui, dans certains cas. Un exemple : il est possible qu’un apport en personnel les samedis soirs, dans la restauration, convienne parfaitement à certains indépendants", dit Philippe Defeyt. "Mais il faut démontrer cette efficacité sur base de l’expérience passée !" L’économiste regrette que l’extension des flexi-jobs se soit imposée sans analyse préalable sur l’intérêt du dispositif. "Est-ce que cette mesure permet d’avoir plus ou moins de recettes fiscales ? Il aurait fallu faire le bilan !" François Pichault embraie dans ce sens : "Ce qui me paraît préoccupant du point de vue des politiques publiques, c’est que l’on fonce dans ce sens sans évaluation. Or, c’est ce que demandait la Cour des comptes."

Sur la potentielle réponse au besoin d’emplois et aux pénuries, le professeur de l’ULiège est assez sévère, et estime qu’il s’agit davantage d’un glissement que d’une véritable création d’emplois. "On est dans le cumul et non dans la création d’emplois avec ce système. On observe plutôt un glissement des formes classiques de type CDD vers des flexi-jobs, souvent sans possibilité de choix. Faire croire qu’on est en train d’augmenter l’activité avec ce type de mesure, ce n’est pas vrai!"