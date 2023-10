Bouli Lanners chez Intradel avec son sac de frelons asiatiques pour dénoncer l’absence de filière d’élimination des nids neutralisés avec de l’insecticide

Il y a quelques jours, il a allié les deux en soulevant la problématique relative à la destruction des nids de frelons asiatiques. On ne parle donc pas ici de la phase de neutralisation du nid de la bestiole, mais bien de ce qu’il advient du nid ensuite, lorsqu’il a été traité par un insecticide, la perméthrine.

Dans une vidéo tournée au siège d’Intradel, l’intercommunale liégeoise de gestion des déchets, et partagée sur Instagram, l’acteur césarisé en 2023 explique éprouver toutes les peines du monde à trouver un moyen d’éliminer proprement le nid de frelons asiatiques qui a été retiré d’un arbre dans le jardin de son voisin.

"Cette personne ne voulait pas qu’on utilise de produit chimique chez lui, indique Nicolas Jadot, de l’entreprise Dare-Dard, spécialisée dans l’extermination de nids de guêpes et de frelons et qui est intervenu sur place. Finalement, les voisins, dont Bouli Lanners et des apiculteurs, l’ont convaincu de faire détruire le nid et il a accepté à condition qu’il soit ensuite enlevé et détruit correctement."

Or, et c’est ce que dénonce Bouli Lanners déplore dans sa vidéo, rien n’est prévu pour éliminer ces nids gorgés de perméthrine, l’insecticide utilisé pour éliminer les frelons (voir ci-dessous).

"Ce n’est pas un truc qu’on met dans un sac poubelle jaune et qui est mis dans un camion pour être emmené chez Veolia où il sera poussé par des bulldozers", dit-il en montrant le sac renfermant le nid de frelons. "Moi je veux juste l’emmener là-bas, dans cet incinérateur et je n’y arrive pas", dit-il à un employé d’Intradel venu à sa rencontre.

Les nids vont se multiplier et une filière pour les éliminer serait une bonne chose

"Pour les produits que nous utilisons dans nos laboratoires, il existe une filière pour l’élimination des déchets qui vont dans les incinérateurs des cimenteries, indique Louis Hautier, responsable de la formation à la neutralisation des nids de frelons asiatiques pour les professionnels dans le cadre du plan de lutte wallon (voir ci-dessous)." Une telle filière d’élimination des nids, via les parcs à conteneurs par exemple, serait une bonne chose", note-t-il.

Le problème c’est que les nids secondaires (le frelon asiatique construit 2 nids sur la saison) ne sont pas enlevés car construits trop haut dans les arbres (15 à 30 mètres). "En plus, après l’avoir injecté dans le nid à l’aide d’une perche télescopique, il faut laisser agir le produit pendant 3 jours. Il faudrait donc ensuite faire revenir sur place un grimpeur élagueur pour enlever le nid, ce qui augmenterait encore la facture", dit Nicolas Jadot. Résultat: les nids sont laissés sur place. Avec le risque environnemental que cela représente et qui ne fera que s’accroître avec la prolifération certaine de cette espèce invasive, alerte Bouli Lanners dans sa vidéo.

"J’ai neutralisé une dizaine de nids l’an dernier et j’en suis déjà à 40 ou 50 cette année alors que ça ne fait sans doute que commencer", dit Nicolas Jadot comme pour appuyer la crainte de l’acteur liégeois.