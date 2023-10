Attentats  : quelles perspectives pour les associations de victimes?

Et en Belgique, quelle est la vision des deux associations V-Europe et Life4Brussels ? " Je pensais qu’on aurait pu commencer à souffler, constate Jamila Adda, présidente de Life4Brussels. J’aimerais me dire que ça va se calmer et qu’on pourrait dissoudre l’association. Mais on en est bien loin... " Elle estime ainsi que "le volet pénal a été une petite parenthèse même si le travail abattu par les avocats du collectif de Life4Brussels fut colossal". Désormais, elle se concentre sur l’indemnisation des victimes qu’elle estime incomplète "mais il s’agit d’une préoccupation parmi tant d’autres". Et de citer les volets orientés sur la prévention, l’aspect psychologique, la pension d’invalidité…

La majorité des victimes ont été indemnisées mais de manière insuffisante au regard de l’analyse de l’association. Cette première indemnisation ferme alors la porte à tout dédommagement ultérieur sauf si "on trouve de nouveaux préjudices dans le cadre des intérêts civils qui feront l’objet de débats prochainement devant la Cour. Par exemple le blast mais il faut démontrer l’existence de lésions neurologiques." Les actions à mener sont encore nombreuses. Sur le plan législatif aussi puisque l’association veut continuer à suivre de près le projet de loi Dermagne sur l’indemnisation des victimes.

V-Europe : "sortir de la position victimaire"

Chez V-Europe, la réflexion semble assez similaire. " Il y a encore des tas de dossiers qui nécessitent une attention particulière, analyse Philippe Vansteenkiste, président de l’association. Nos coordinateurs sont submergés par tout ce qui relève des assurances et de la reconnaissance. " Les dossiers ouverts devant la Commission d’aide financière pendant le procès n’ont pas été traités ; il faut désormais régler cet aspect.

L’association veille aussi à entretenir les relations entre les victimes tout en leur offrant une porte de sortie. " Certaines ont peur de tomber dans l’oubli alors que d’autres sont heureuses de la fin du procès et peuvent sortir de leur position victimaire."

V-Europe entend aussi se rapprocher d’autres associations de victimes comme, par exemple, celle des enfants accidentés de la route "car notre peine est semblable. Et on peut apprendre l’un de l’autre."

L’heure n’est donc pas à l’arrêt des activités pour V-Europe. Et Philippe Vansteenkiste explique en quoi le cas belge est différent du français. "Le terrorisme, c’est quelque chose qui existe depuis des années en France. Il y a plusieurs associations qui se sont créées bien avant les attentats de 2015. Il y a l’AFVT qui soutient les victimes du terrorisme (en général), la FENVAC qui a été créée pour les victimes de catastrophes. Chez nous, il n’y avait rien et V-Europe fait un peu les deux aspects en même temps car on a aussi, dans nos membres, des victimes des attentatsde Bamako, de New York , du Musée juif..."

"Nos adhérents ont de moins en moins de questions"

Côté français, les activités des associations Life4Paris ainsi que 13onze15 se sont réduites et ont évolué depuis la fin du procès en juin 2022. "Nos adhérents ont de moins en moins de questions, confirme Arthur Denouveaux, président de Life4Paris. Pour l’instant, on bosse sur les projets mémoriels pour lesquels nous sommes des interlocuteurs."

Deux projets mémoriels sont prévus afin de rendre hommage aux victimes des attentats. Le jardin mémoriel est à l’initiative de la Ville de Paris et sera inauguré le 13 novembre 2025. Tandis que le musée mémoriel est un projet de la présidence de la République et son inauguration est prévue le 11 mars 2027.

" Nos adhérents sont d’accord pour qu’il n’y ait plus d’association. Mais c’est important de conserver un certain nombre de personnes qualifiées. Ne plus avoir d’association, cela permet aussi aux gens de sortir de ce cadre de victimes. " Décider d’arrêter, c’est aussi un acte assumé: "on joue un rôle actif dans la décision car on n’est pas contraint d’arrêter."

"Les besoins à venir sans doute différents"

L’association 13onze15 "n’a pas de volonté de dissolution", confirme Philippe Duperron, président de cette association. " Actuellement, on a encore quelques parcours d’indemnisation à boucler, mais c’est minoritaire. Les besoins à venir seront sans doute différents. On ressent le fait que les victimes ont encore besoin de se réunir et d’être ensemble. On va continuer à exister en étant présent sur le territoire de la mémoire. L’idée est de rester dans la perspective de la mémoire en participant à des actions collectives. Un volet où on continuera à être présent, c’est celui de la prévention du terrorisme.

Et la dernière voie sur laquelle on va s’engager, c’est la justice réparative. Sur cet aspect, la Belgique est plus engagée que la France. Je pense que la vie de l’association est pérenne pour de nombreuses années."