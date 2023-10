Le Fédéral envisage d’investir dans un hélicoptère pour lutter contre les incendies en Belgique

Une fenêtre semble ouverte par la ministre car la Commission européenne soutient l’acquisition d’hélicoptères bombardiers d’eau. Le cabinet de la ministre confirme que "le projet est à l’étude. La Commission européenne, dans le cadre du UCPM (Mécanisme de Protection civile européenne) et plus spécialement dans le contexte du renforcement de ses moyens RescEu, est prête à financer l’acquisition."

On l’a constaté ces dernières années, les incendies de forêt ont été plus nombreux et ont gagné en intensité. En juin dernier, plus de 150 hectares avaient été ravagés dans les Fagnes. Face à ces incendies de grande ampleur, les services de secours belges doivent alors faire appel à des renforts extérieurs venus d’Allemagne, des Pays-Bas et même du Grand-Duché.

L’hélicoptère de la police insuffisant

Pour bénéficier d’un appui aérien belge, c’est l’hélicoptère de la police fédérale qui est appelé en renfort. Équipé d’une poche, l’hélicoptère peut ainsi déverser 1 000 litres dans des zones difficiles d’accès. Selon la police fédérale, leur hélicoptère n’est intervenu qu’à trois reprises en 2023. "Au niveau de la sécurité civile pour la partie francophone du pays, il n’y a rien comme moyen héliporté, confirme Stéphane Thiry, vice-président du ReZonWal qui regroupe 14 zones de secours en Wallonie. On doit faire appel à l’hélicoptère de la police fédérale, mais c’est toujours conditionné à l’actualité. S’il y a un sommet européen à Bruxelles, par exemple, il n’y aura pas d’hélicoptère disponible…"

Un hélicoptère dédié au secours serait aussi utile dans d’autres circonstances: "Lors des inondations, de nombreuses personnes auraient pu être héliportées. On a aussi des personnes qui se perdent lors de randonnées… C’est une vision d’avenir d’avoir un hélicoptère pour faire de la sécurité civile."

En quoi ce type d’appareil peut-il répondre aux attentes des pompiers lorsqu’ils sont confrontés à des incendies de grande ampleur ? "On a beaucoup de régions où des zones sont difficilement accessibles aux pompiers pédestres. L’hélicoptère ne remplacera pas les pompiers. Car celui qui maîtrise le feu, il est au sol."

L’hélicoptère permet aussi de réduire les moyens nécessaires au sol. "Face à un incendie important, il est impossible de multiplier les véhicules. Un hélicoptère peut larguer 1 000 litres d’eau avec une rotation de 5 minutes."

Techniquement, un adjuvant peut être intégré à l’eau et il permet de "rendre l’eau plus extinctrice. On ajoute des retardateurs pour éviter que le feu ne reprenne par la suite."