Gaza massivement bombardée, 300 000 soldats israéliens massés à la frontière avant une possible "attaque totale"

Mais les frappes semblent loin d’être "chirurgicales" : d’après la Coordinatrice humanitaire de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés, "au moins 200 000 des 2,2 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés après avoir fui par crainte pour leur vie ou parce que leurs maisons ont été détruites par des frappes aériennes."

Population piégée

Piégés, les Gazaouis n’ont nulle part où aller : l’Égypte a fermé le poste-frontière de Rafah, bombardé dans la journée, et rappelé du même coup les camions d’aide humanitaire censés gagner l’enclave dans la journée. Selon l’ONU et diverses associations humanitaires, plus de 40 000 personnes ont été déplacées du fait que leurs maisons ont été détruites ou endommagées. "Les déplacements massifs se sont intensifiés au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, et on s’attend à ce qu’ils augmentent encore", a déclaré à Genève, Jens Laerke, porte-parole du bureau de coordination humanitaire de l’ONU.

Toujours selon l’ONU, 13 attaques ont été menées contre des établissements de santé dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Du côté palestinien, 765 personnes ont été tuées et 4 000 blessées, selon les autorités locales. Trois journalistes palestiniens ont été tués mardi par une frappe israélienne à Gaza.

Un habitant de l’enclave âgé de 70 ans, Muhammad Najib, a raconté à l’AFP qu’il avait fui sa maison lundi après avoir entendu un avertissement lancé par les Israéliens. De retour mardi dans son quartier, Al-Rimal, il a découvert une "scène terrifiante".

"Le secteur entier était dévasté, de nombreuses maisons ont été complètement détruites", a-t-il témoigné. "Éait-ce la faute des enfants et des femmes?"

L’ONU a affirmé mardi que le siège total de la bande de Gaza était "interdit" par le droit international humanitaire.

Israël sous menace constante

Côté israélien, le bilan s’est alourdi à un millier de morts, alors que des combats épars éclataient en cours de journée dans les localités de Sderot et au kibboutz Mefalsim, non loin de la frontière avec Gaza. Des tirs de roquettes depuis l’enclave palestinienne mais aussi depuis le sud du Liban ont également été signalés, laissant craindre une implication du Hezbollah (mouvement terroriste chiite lié à l’Iran), qui avait déjà revendiqué la veille des tirs de roquette sur des casernes israéliennes.

Dans les grandes villes du pays, la vie semble s’être arrêtée. Tables et chaises restent vides dans plusieurs restaurants d’un marché de Tel-Aviv. Jérusalem "est une ville fantôme", résumait mardi Mary Bahba, une quadragénaire palestinienne, auprès de l’AFP. Et pour cause : de Tel Aviv à Be’er Shiva (sud du pays), les sirènes annonçant des tirs de roquettes n’ont cessé de résonner, rompant le silence de milliers de familles endeuillées.