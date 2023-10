Ce que veut la police locale pour son futur compilé dans un mémorandum remis aux politiques

Ce mardi, c’est celui de la Commission permanente de la police locale (CPPL) qui a été remis à la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et au représentant du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Il sera également remis aux parlementaires, aux bourgmestres, au comité P ou encore au Collège des procureurs généraux.

Ce mémorandum qui est appelé à dessiner le futur de la police locale entre 2024 et 2028, espère la CPPL, est le fruit d’un sondage effectué auprès des 182 chefs de corps des zones de police du pays. Avec cette question: quelles doivent être les priorités pour la police locale de demain. Car si la police intégrée, structurée entre niveau fédéral et niveau local, n’a que 20 ans, elle n’est plus vraiment jeune au regard des évolutions multiples et rapides de la société, indiquait ce mardi le Chef de Corps de la Zone de Police de Namur, Olivier Libois, qui est aussi vice-président de la CPPL.

De ce brainstorming des 182 zones de police, il est ressorti sept grandes recommandations (déclinées en plus de 20 propositions) qui sont autant de demandes au monde politique. Demandes essentielles si on veut "améliorer le service aux citoyens dont nous voulons être le plus proche possible", dit Michel Goovaerts, le chef de corps de la zone de Bruxelles Capitale-Ixelles et vice-président de la CPPL.

Des moyens et des profils spécifiques

Au premier rang des recommandations figure “un financement optimal et pérenne”. "On veut une vision à terme, car chaque année on se demande quels moyens on aura", dit le commissaire Goovaerts.

Or, ne fût-ce que pour fournir à la police les outils digitaux correspondants aux besoins opérationnels de l’époque (c’est la 2e recommandation), il en faudra des moyens. Surtout quand on sait que la police travaille avec le même logiciel depuis 20 ans, rappelle le patron de PolBru…

"La société évolue, le statut du policier et son fonctionnement doivent tenir compte des attentes des citoyens, des évolutions sociétales, de l’internationalisation croissante ou encore de l’accès illimité à l’information", précise-t-il.

Avoir des ressources à la hauteur, développer une vision ambitieuse, travailler au respect et à la reconnaissance de la police locale, mettre les collaborateurs au premier plan sont les autres recommandations qui débouchent sur l’ultime d’entre elles: rendre le métier de policier attractif.

"Énormément d’efforts sont faits pour cela et le métier est encore attractif, dit le commissaire Libois. Mais il faut avoir des outils technologiques, un matériel et des conditions de travail de qualité pour qu’il le reste." L’assouplissement du statut (revalorisation salariale, service de 10 heures, télétravail,…) doit permettre de s’adapter à la réalité de nouvelles recrues pour qui le métier de policier n’est plus un sacerdoce mais une activité professionnelle qui doit pouvoir s’équilibrer avec une vie privée.

Le commissaire namurois insiste aussi sur une politique de recrutement qui doit permettre d’attirer à la fois des "généralistes", capables de s’intéresser aussi bien au roulage, à une enquête policière ou à la gestion d’une manifestation, et des profils plus spécifiques. Capables de faire face à des enquêtes plus complexes en matière de criminalité informatique ou en col blanc.

"On doit vraiment focaliser notre recrutement vers ce genre de profil et oser dire qu’on va les payer un peu mieux, sinon ils iront dans le privé." Le financement, on y revient donc.