Bert Anciaux (Vooruit) s’est ravisé sur "conseil de sa femme": il ne s’est pas présenté contre la présidente du Sénat

Sauf que la séance de ce mardi s’annonçait plus mouvementée que les autres années. Et pour cause, il se murmurait, peu avant la séance, que le sénateur coopté flamand Bert Anciaux (Vooruit) envisageait de déposer sa candidature à cette fonction de président de l’assemblée. Un poste pourtant dévolu dans l’accord de majorité à l’Open VLD et qui a été attribué à Stéphanie D’Hose.

"Je tombe des nues"

Peu avant l’ouverture de séance, plusieurs députés nous ont confirmé cette rumeur. "Je viens de l’apprendre. Je tombe des nues", a déclaré une sénatrice à son arrivée.

"C’est ce que j’ai entendu, réagissait à chaud France Masai, cheffe de groupe Écolo-Groen au Sénat. Ce n’est pas concerté, c’est une surprise. La présidente a notre confiance. Je ne vois pas pourquoi ça devrait changer." Elle ne s’explique pas la décision de Bert Anciaux. "Je me réjouis de l’entendre. Ça va lui donner l’occasion de s’expliquer", a-t-elle exprimé juste avant de rentrer dans l’hémicycle.

Coup de bluff

Dès l’entame de la séance plénière, le sénateur flamand a directement demandé à prendre la parole. "J’estime que le ou la présidente de l’assemblée doit être une personne soutenue à 100% par les parlementaires. Je trouve aussi que le mandat de président ne doit pas être quelque chose dont on se vante au niveau de son parti. Dans le cadre de cette dernière année de législature, il est important que les parlementaires puissent exprimer leur vote en toute ouverture", a-t-il dit avant de finalement revenir sur ses intentions et de ne pas présenter sa candidature.

"Lorsqu’on souhaite rompre avec la tradition – le fait qu’une présidente est nommée pour une législature -, si on veut lutter contre cela pour défendre le principe de liberté, on est soumis à une forte pression. Ma femme m’a conseillé de ne pas poser ma candidature, à cause des pressions exercées sur moi. Mais j’espère que la règle qui veut que d’autres décident de notre présidence ne soit plus de vigueur à l’avenir."

Latifa Gahouchi, présidente du groupe PS au Sénat, a ensuite réagi: "Vous remercierez votre épouse de ce conseil. Parfois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter".

En janvier 2022, Bert Anciaux avait réagi à la proposition de la présidente du Sénat Stéphanie D’Hose elle-même et du président de l’Open VLD, Egbert Lachaert, de supprimer la chambre haute, " telle qu’elle existe aujourd’hui ". "Un débat populiste", avait rétorqué le sénateur flamand dans une interview accordée à Knack.

