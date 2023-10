Jugez plutôt : 6 finales sur 6 possibles, 5 médailles (4 en or et 1 en argent) et un nouvel élément, au saut, bientôt inscrit sous le nom de Biles 2 dans l’histoire de la gymnastique artistique.

Épatante à chacune de ses sorties, Biles a connu une semaine presque parfaite en Belgique où elle a alimenté son compteur au point de détenir seule, aujourd’hui, le record absolu (hommes et femmes confondus) de médailles olympiques et mondiales cumulées avec un total de 37 !

La quadruple championne olympique présente un bilan inédit de 30 médailles, dont 23 titres, sur 33 finales mondiales disputées durant sa carrière (elle n’est pas montée sur le podium aux barres en 2013, 2019 et 2023).

"Pour être honnête, je n’étais pas venue ici pour compter mes médailles ou pour en regarder la couleur", explique Biles, qui a décroché un 4e titre mondial à la poutre ce dimanche avant d’être sacrée au sol. "Je voulais être en compétition, représenter Team USA, m’amuser, exécuter mes routines, retrouver la confiance et la joie de la gymnastique, ressentir un peu la pression aussi. Je ne vais pas retenir un moment en particulier mais l’expérience globale de ces championnats. On va en tirer les leçons et continuer à avancer. Je suis en tout cas très fière du travail que j’ai accompli et je vais continuer à travailler en vue des prochains rendez-vous. Paris 2024 ? Je ne peux pas encore en parler"

Un ticket olympique pour Noah Kuavita

On le sait, ces Mondiaux anversois n’ont pas souri aux équipes belges. Néanmoins, du côté des hommes, notre pays pourra compter au moins sur trois représentants aux Jeux de Paris. Après Luka Ven den Keybus, qui fut le seul Belge à entrer en finale mondiale (via une place de réserve) et qui est assuré de disputer le concours général lors du grand rendez-vous 2024, c’est Noah Kuavita qui, depuis ce dimanche, a l’assurance d’être du voyage en France. Le gymnaste de 24 ans, qui devait attendre l’issue des finales par engin pour être fixé sur son sort, s’est qualifié via son classement aux barres parallèles. Par ailleurs, la Belgique dispose d’un troisième ticket, non nominatif celui-là, grâce à la 15e place du collectif messieurs. Une procédure de sélection sera mise en place pour désigner l’heureux élu. Côté féminin, une qualification peut encore être obtenue en individuel via les Coupes du monde par engins et les championnats d’Europe.