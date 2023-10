Le siège de Gaza commence dans le bruit et la fureur

Bombardements incessants

Le bilan est très lourd pour l’état hébreu : au moins 700 Israéliens ont péri dans les attaques, dont au moins 260 personnes rassemblées pour un festival de musique près de la frontière Gazaouie. Plus de 2000 personnes ont été blessées et des dizaines d’autres, dont a priori des femmes et des enfants, ont été capturées et sont retenues en otage à l’intérieur même de Gaza.

À l’heure d’écrire ces lignes, l’offensive du Hamas n’était pas terminée. Tout au long de la journée, les sirènes antiaériennes israéliennes ont régulièrement résonné dans tout le pays, du nord au sud en passant par Jérusalem.

Tsahal, l’armée israélienne, affirmait lundi avoir repoussé l’infiltration de nouveaux terroristes du côté de la frontière avec le Liban (nord), tout en assurant avoir repris le contrôle des zones impactées ces dernières 48 heures. Celles-ci étaient, pour certaines encore sous la menace de tirs de roquettes, qu’il s’agisse de Sderot ou Ashkelon, deux localités à quelques kilomètres au nord de Gaza. Tel-Aviv, ainsi que l’aéroport Ben Gourion, étaient également visés ce lundi. À la frontière libanaise, les civils israéliens étaient invités à rester chez eux.

Quant au siège annoncé, celui-ci laisse présager de violents combats à l’intérieur même de l’enclave palestinienne - voisine de l’Égypte - qui compte deux millions d’habitants. Comme un prélude à la suite des opérations, l’aviation et l’artillerie israélienne ont bombardé des positions du Hamas à l’intérieur de Gaza, mais des vidéos en provenance de la Bande diffusées sur les réseaux sociaux montraient des rues entières jonchées de cadavres et de décombres.

"Changer le Proche-Orient"

"Ce que le Hamas va vivre sera difficile et terrible; nous sommes déjà en campagne et nous ne faisons que commencer", a promis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. "L’État ne ménagera aucun effort pour vous aider tous. Je vous demande de rester fermes car nous allons changer le Proche-Orient."

Des paroles qui auguraient une opération vraisemblablement massive, alors que 300 000 réservistes ont été rappelés par Tsahal, dont l’armée régulière compte environ 160 000 soldats.

Dans la foulée, le Hamas ne désarmait pas et se fendait d’un communiqué peu enclin à toute désescalade, ce lundi soir, dénonçant pêle-mêle la "profanation" de la mosquée Al-Aqsa (située sur le mont du Temple à Jérusalem et régulièrement le théâtre d’affrontements entre Juifs et musulmans), la "colonisation" et la "guerre brutale" menée dans des territoires de Cisjordanie, "les pratiques pénitentiaires criminelles" envers les prisonniers palestiniens, et enfin "la poursuite du siège de Gaza depuis plus de seize ans et ses conséquences, qui ont des effets sur plus de deux millions de citoyens palestiniens."

Le but de l’opération, toujours selon le Hamas : l’établissement d’un "État indépendant et pleinement souverain comptant Jérusalem comme capitale". Les bombardements israéliens sur l’enclave ont fait, depuis samedi, au moins 560 morts.