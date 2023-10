L’attente et l’angoisse des Gazaouis pris au piège : "Comme si nos vies étaient en suspens"

Elle qui s’occupe notamment des victimes de bombardement se dit "brisée" par les propos du ministre israélien de la Défense, lequel estime combattre à Gaza des "animaux", qu’il faut désormais priver de tout : électricité, eau, carburant. "Nous ne sommes pas une organisation politique, nous sommes neutres ; on ne prend pas partie, on soigne tout le monde, dans une des zones les plus vulnérables au monde", se défend-elle, pointant les ravages psychologiques d’un blocus qui dure depuis 16 ans. Elle-même est concernée au premier chef : "Pour être honnête, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis loin de ma famille, qui est à Gaza. Je n’ai pas de moyens de communication avec eux à cause du manque d’électricité, je peux seulement discuter avec eux cinq minutes par jour. Je dois lutter contre les scénarios horribles que j’ai en tête si notre maison devait être bombardée. Je pense aussi beaucoup à ma relation avec mes enfants après cet épisode : je suis loin d’eux, je ne peux pas les serrer contre moi. Est-ce que cela va rompre la confiance entre nous ?"

"Tout ce que j’ai se trouve à Gaza", poursuit-elle. "Ma maison, ma famille. S’ils étaient bombardés j’aurais tout perdu. J’essaie de rester concentrée sur mon travail, et de saisir l’opportunité de faire entendre ma voix, car j’ai traversé ces situations et je parle de cela avec mon cœur. Je sais que c’est que de ne pas avoir accès à l’eau, à l’électricité, de ne pas pouvoir aller à l’école. C’est comme si votre vie était arrêtée. Vous développez des problèmes psychologiques, qui ne peuvent être traités immédiatement. Inch’Allah, le cauchemar va prendre fin pour tous les civils, où qu’ils soient. Il faut penser au futur des enfants, à la jeunesse, à ce qu’il leur reste à apprendre."