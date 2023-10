Le statut de citoyen exclu de l’entreprise ? "Les travailleurs doivent pouvoir peser sur les décisions"

Isabelle Ferreras, la rédaction de cet ouvrage a été motivée par la place, de plus en plus importante, que prennent les grandes entreprises à l’échelle mondiale.

Les grandes entreprises transnationales sont en effet en train de poser des choix importants pour le présent, mais aussi pour notre futur. Il suffit de penser à l’influence des réseaux sociaux, ou à la manière dont Elon Musk (NDLR : patron de SpaceX et Tesla, entre autres) intervient dans le conflit en Ukraine par exemple. Notre quotidien est façonné, gouverné par de grandes entreprises transnationales. L’inquiétude, c’est de les voir aux mains de ceux qui y ont injecté du capital et qui les gouvernent dans une optique de retour sur investissement. C’est un souci démocratique majeur.

L’une des problématiques, selon vous, c’est que ces entreprises n’ont de comptes à rendre à personne...

Ces entreprises sont structurées autour d’un outil juridique : la société anonyme. L’idée de la société anonyme, c’est de mettre des capitaux ensemble pour poursuivre un projet qui reçoit la personnalité juridique. Si les entreprises n’ont de comptes à rendre à personne, c’est parce que leur structure est conçue comme telle. Elles ne rendent de comptes qu’à ceux qui ont apporté du capital. Ce faisant, lorsque l’on regrette le sort du personnel de Delhaize qui va passer sous franchise avec des conditions salariales moindres, c’est parce que la structure même de Delhaize n’est pas faite pour se préoccuper des intérêts et du bien-être des travailleurs. Si le bien-être pèse dans la balance, c’est seulement parce que le droit du travail va contraindre l’action de la société.

Concrètement, vous plaidez pour accorder davantage de pouvoir aux travailleurs, dans le cadre de l’entreprise ?

Ce qu’on essaie de faire passer comme message dans ce livre, c’est que l’entreprise n’existe pas sans l’investissement des travailleurs. Si l’entreprise se donne pour seul objectif de maximiser les profits des actionnaires, c’est extrêmement réducteur. L’entreprise est le fait d’un apport en capital, c’est vrai, mais aussi de tout cet investissement en travail qu’apportent les salariés.

En faisant fi de l’avis des travailleurs, les entreprises ne seraient, tout simplement, pas démocratiques.

On comprend mieux l’entreprise lorsqu’on l’envisage comme une entité politique. Toutes les questions qui relèvent de la finalité de l’entreprise, des services à rendre, de la stratégie sont entre les mains de ceux qui apportent du capital, qui sont dans la société anonyme. Cela pose un gros problème puisque les personnes qui sont gouvernées - c’est-à-dire celles qui investissent en travail - n’ont pas la possibilité de consentir au gouvernement. Or, c’est précisément le seuil démocratique. Aujourd’hui, les individus qui travaillent dans une entreprise de type capitaliste ne sont pas des citoyens au travail.

Vous diriez que l’individu perd son statut de citoyen au sein de l’entreprise ?

Bien sûr, si vous êtes citoyen belge, vous le restez quand vous passez la porte de l’entreprise. Par contre, cette capacité politique qui nous permet de peser sur les règles qui s’imposent à nous, au travers du suffrage universel notamment, on la perd complètement en entreprise. Et ce parce qu’on a signé un contrat qui induit ce principe de subordination.

C’est assez étonnant, par rapport à certains principes éducatifs notamment.

Oui. On nous éduque en nous disant qu’il faut pouvoir travailler en groupe, faire preuve de leadership, affiner son esprit critique, etc. Être un bon citoyen, c’est prendre son destin en main, bien loin de la passivité. Or, ces principes se vérifient moins en entreprise.

Comment faire pour tendre vers davantage de démocratie en entreprise ?

Il est important de constater qu’il y a toute une histoire sociale qui a essayé de tendre vers la démocratie en entreprise. Sauf que le seuil de la démocratie, c’est le consentement des gouvernés, et on n’y est pas. Aujourd’hui en Belgique, il y a un droit du travail, des conseils d’entreprise, des aspects relatifs à la protection et à la sécurité au travail. Il s’agit de dispositifs juridiques importants. Néanmoins, il faut souligner que nous faisons partie des pays européens qui n’ont pas de représentants des travailleurs au sein des conseils d’administration. On n’est clairement pas pionnier là-dessus ! Dans d’autres États européens, on a au moins un ou deux représentants, voire un tiers des membres du conseil d’administration qui sont des représentants des travailleurs. Ce qu’on dit dans le livre, c’est qu’il faut poursuivre cette histoire sociale. Car l’histoire de la démocratie est faite d’approfondissements.

C’est-à-dire ?

Un grand moment de l’histoire démocratique, c’est notamment le suffrage universel masculin. Par la suite, on a accordé les mêmes droits aux femmes, qui en étaient au départ exclues. En réalité, c’est le même type de réflexion qu’il faudrait transposer à l’entreprise. L’idée consiste à donner à ceux qui investissent en travail la possibilité de peser sur la finalité de l’entreprise, sur le choix de sa stratégie, etc. Et ne pas se limiter à accorder cette prérogative à ceux qui apportent le capital. Dans les révolutions démocratiques, on a toujours procédé par une extension des droits. Les travailleurs devraient donc avoir une voix, ils devraient pouvoir poser un veto collectif et valider collectivement les projets de l’entreprise. Ils ont toute la légitimité pour exercer ce droit.

Miranda Richmond Mouillot, David Hackett, Isabelle Ferreras, avec Team Endicott, Hé Patron! Pour une révolution dans l’entreprise, Seuil.