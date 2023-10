Sommet européen: De Croo doute de la possibilité d'un grand élargissement pour 2030

Les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union se retrouvent ce vendredi pour envisager l'avenir de l'UE, sur des questions telles que la défense et la sécurité, l'autonomie stratégique ou la compétitivité. Mais la perspective d'adhésion à l'Union de plusieurs pays des Balkans occidentaux et de l'Ukraine figure aussi parmi les sujets de la réunion.