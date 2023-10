Le prix Nobel de la paix pour l'Iranienne Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, militante et journaliste de 51 ans, est récompensée "pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo. Ce prix "reconnaît également les centaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre le régime iranien", a-t-elle ajouté.

Plus de 500 personnes sont décédées et au moins 20.000 manifestants ont été arrêtés suite à ces protestations, précise le comité du prix Nobel. En septembre, le Parlement iranien, majoritairement conservateur, a durci les sanctions visant les femmes qui refusent le voile, mais les protestations se poursuivent, à l'image de Narges Mohammadi et trois codétenues qui ont brûlé leur voile dans la cour de la prison d'Evin à Téhéran pour marquer l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini le 16 septembre.

Le comité Nobel espère que l'Iran libérera Narges Mohammadi pour recevoir sa récompense en décembre, a déclaré Berit Reiss-Andersen. "Si les autorités iraniennes prennent la bonne décision, ils la libéreront. Elle pourra ainsi être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout", a-t-elle dit. L'ONU a également appelé à la libération de la militante des droits des femmes.

Ce prix Nobel est "un moment historique pour le combat pour la liberté en Iran", a pour sa part réagi la famille de Narges Mohammadi. "Nous dédions ce prix à l'ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l'égalité", ajoute la famille.

Narges Mohammadi, condamnée à cinq reprises pour un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet, est actuellement enfermée dans la tristement célèbre prison d'Evin, dans la capitale iranienne Téhéran, où le Belge Olivier Vandecasteele a également été détenu durant plusieurs semaines. Le professeur irano-suédois de la VUB Ahmadreza Djalili est aujourd'hui toujours incarcéré dans cette prison.