La FWB s'accorde sur des investissements supplémentaires, dont l'extension de la gratuité des frais scolaires à la 3e année primaire

Pour le budget initial 2024, le déficit s’établit ainsi à 993 millions€, indique l’exécutif, "ce qui représente un déficit important mais stable et maitrisé". Ce montant "se révèle inférieur à la trajectoire budgétaire pluriannuelle qui l’estimait à 1,377 milliard€ ", note-t-il encore.

Mais bien que les finances communautaires n’apparaissent pas des plus florissantes, "des investissements sans précédent" qui "témoignent du volontarisme déployé depuis 4 ans" ont pu être dégagés.

"Comme depuis 4 ans, j’ai tenu à soutenir budgétairement les secteurs et les francophones tout en continuant à investir dans l’avenir, se réjouit le ministre du Budget, Frédéric Daerden (PS). Cette année encore nous le faisons dans l’aide à la jeunesse (9 millions supplémentaires, NDLR), dans les allocations d’étude (6,4 millions supplémentaires, NDLR), la revalorisation salariale des puéricultrices (actives dans l’enseignement maternel, NDLR). Il y’ a également un plan d’investissement dans les universités (15 millions, NDLR) qui poursuit les efforts inédits entrepris pour les bâtiments scolaires."

"Avec ces moyens supplémentaires, la Fédération Wallonie-Bruxelles entend d’une part, soutenir davantage encore l’accès à l’enseignement supérieur pour toutes et tous; et d’autre part, améliorer les conditions d’accueil, de travail et le cadre de vie des étudiants comme des enseignants", souligne François Bertieaux (MR), en charge de l’Enseignement supérieur.

Au niveau de l’enseignement ordinaire, l’exécutif a également décidé d’étendre la gratuité des fournitures scolaires à la troisième année primaire.

Il s’agissait de "l’une des grandes priorités pour ce conclave", explique Caroline Désir (PS), ministre de tutelle. "Grâce à cette nouvelle mesure, on va couvrir dès la rentrée prochaine un total de 320.000 élèves de la M1 à la P3, ce qui constitue une belle avancée pour cette législature et une belle économie pour les familles concernées ".

"En quatre années, des avancées majeures, dépassant parfois les objectifs initiaux ont été réalisées", conclut l’exécutif.