Du personnel navigant de Ryanair convoqué par l’ONEM: "Des travailleurs vont payer pour une fraude de leur employeur"

La semaine dernière, plusieurs d’entre eux ont reçu un courrier estampillé ONEM que nous avons pu consulter. Ou plus précisément, une "convocation au bureau du chômage" de leur région émanant de l’Office national de l’Emploi. L’administration souhaite les auditionner au sujet "d’allocations de chômage temporaire pour force majeure Corona" que ces pilotes ont perçues entre avril 2020 et mai 2022.

"Suite à l’usage abusif du chômage temporaire de la part de votre employeur, ainsi qu’à l’annulation de la déclaration de chômage temporaire, vous avez donc perçu à tort des allocations de chômage […]. Les allocations perçues indûment seront récupérées."

L’addition par travailleur oscille entre 1 000 et 6 000 euros, selon Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, qui ne décolère pas. "Pendant l’épidémie Covid, Ryanair a chipoté avec les aides mises en place par le gouvernement et a fraudé. La compagnie a fait voler des pilotes indépendants en mettant les pilotes salariés au chômage temporaire. Ce qui est interdit. Il est fort de café, trois ans après, et alors qu’on répète que cette entreprise n’arrête pas de commettre des fraudes, qu’un organisme fédéral écrive à des travailleurs pour qu’ils viennent s’expliquer."

250 travailleurs concernés

Des travailleurs qui n’auront vraisemblablement pas d’autre choix que de payer la note, même si aucune décision n’a encore été arrêtée. "Les travailleurs risquent de devoir rembourser à l’ONEM les allocations de chômage temporaire Covid perçues indûment", confirme-t-on au cabinet du ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS). Qui rappelle la loi qui prévalait alors: "Les allocations perçues indûment ne peuvent être récupérées qu’auprès des travailleurs qui les ont touchées." Et ce, même si les travailleurs n’ont rien à se reprocher.

La loi a été modifiée en 2022 pour que l’ONEM puisse "récupérer, dans certains cas de figure, les allocations directement auprès de l’employeur", indique le cabinet. "Mais, malheureusement, comme il s’agit de sanction, il n’y a pas d’effet rétroactif possible. "

Les personnes concernées devront donc payer et se retourner contre leur employeur. "Dans ce cas, poursuit le cabinet du ministre de l’Emploi, Ryanair est tenu de payer la rémunération (qui avait été remplacée par l’indemnité de chômage, NDLR) sinon, il y a un manquement à la loi sur la protection de la rémunération. Ryanair doit donc assumer ses fautes. Il faut que Ryanair régularise la situation et paie le salaire des travailleurs."

Un nouveau bras de fer en vue alors qu’ une trêve sociale a été signée il y a deux semaines. Au total, 250 travailleurs seraient concernés pour un montant total éludé en cotisations non payées de l’ordre de 5 millions d’euros.