9 outils légaux pour préparer au mieux sa fin de vie

1. La santé

Un mandataire pour les droits du patients

Si l’on est atteint d’une maladie qui peut affecter la capacité décisionnelle – démence, coma –, on peut désigner un mandataire pour les droits du patient, qui exerce les droits pour le patient incapable.

"On peut désigner quelqu’un à l’avance. Si on ne le fait pas, la loi organise une représentation légale. Si la personne est sous administration et qu’il n’y a pas eu de désignation d’un mandataire de santé, c’est l’administrateur qui remplit ce rôle. Sinon, en l’absence de conjoint, ce sera un enfant majeur, puis un parent et enfin un frère ou une sœur majeur(e), dit Johanne Tilman. Or, j’ai déjà eu le cas d’une personne qui était en conflit avec sa fille… Dans ce cas, on peut désigner une personne spécifique pour exercer les droits pour le patient."

Comment faire ? Il suffit de remplir le document type de la Commission fédérale Droits du patient. Le mandataire ne peut pas être désigné à son insu, il doit être d’accord et cosigner le document.

La personne de confiance

Attention, le statut de mandataire n’est pas à confondre avec celui de personne de confiance (le formulaire est en ligne), qui accompagne la personne dans ses soins médicaux, mais ne peut pas prendre de décision à sa place. Il y a différents "degrés de confiance": s’informer de l’état de santé de la personne, consulter son dossier et demander une copie du dossier… à vous de choisir.

Le refus d’acharnement thérapeutique

Le nom utilisé par Johanne Tilman est plus adapté à la réalité des faits : refus de soins . "On peut dire: “Je suis âgé, j’ai eu une belle vie. S’il m’arrive quelque chose, ne me réanimez pas” tandis qu’au même âge, une personne veut être réanimée. On peut prévoir ce qu’on voudra ou pas, c’est le refus de traitement."

Cette déclaration doit se faire par écrit, "c’est ce qu’on appelle la déclaration négative relative aux traitements. Elle peut préciser tous les traitements qu’on ne veut pas, et les circonstances dans lesquelles on veut que ça s’applique. Par exemple, on utilise ce document “si je vais mourir dans des délais prévisibles” ou “si j’ai une démence avancée”… On peut refuser la respiration artificielle, l’alimentation artificielle, un énième traitement contre le cancer, en cas d’aggravation."

Pour ce refus de soins, il faut obligatoirement une trace écrite. " Des modèles circulent, on peut en trouver sur www.pspa.be. Attention, il n’y a pas d’enregistrement légal, actuellement. il est conseillé de communiquer cette déclaration anticipée négative au médecin, au mandataire, à la personne de confiance… Certaines personnes âgées mettent ça dans leur boîte jaune, dans le frigo. Un avant-projet de loi prévoit un enregistrement."

2. La fin de vie

La déclaration anticipée relative à l’euthanasie

"C ’est une déclaration pour le futur, encadrée par des critères stricts. Elle requiert obligatoirement deux témoins, dont l’un qui n’est pas héritier légal ou testamentaire." Les personnes de confiance, qui sont facultatives, sont importantes: "C’est elles qui peuvent prévenir le médecin que la déclaration existe", précise Mme Tilman.

Un arrêté royal a fixé un modèle de déclaration. "On peut, mais on ne doit pas enregistrer le document à la commune", remarque la juriste, qui conseille cependant l’enregistrement, pour favoriser son application.

La déclaration de dernières volontés quant aux obsèques

"Elle permet de communiquer si on veut un enterrement ou une crémation, le lieu où l’on veut reposer, la cérémonie. De plus, on peut régler tous les détails soit par un contrat d’obsèques avec une entreprise de pompes funèbres, à qui on aura donné tous les détails, comme la musique, etc."

Comment ? " Les Communes et les Régions ont des modèles. On peut les faire enregistrer à la commune. Grâce à cela, au moment de la déclaration de décès, on est informé de l’existence d’une déclaration concernant les obsèques. Le mettre dans son testament n’a pas beaucoup de sens, parce qu’on découvre souvent le testament après l’enterrement."

Le don d’organes

Le don d’organes est automatique: si vous ne dites rien, vous êtes considéré comme donneur. Mais il se peut que la famille s’y oppose. On peut anticiper le problème grâce à une déclaration en ligne, à la commune ou chez le généraliste, dans laquelle vous préciserez les nuances du don (organes vitaux, matériel humain, recherche).

Le don de corps à la sciences

C’est une démarche active, qui n’est pas si répandue. "Cese fait en prenant contact avec l’université de son choix. Je conseille de bien se renseigner sur le coût, et ce que devient le corps dans ce cadre", précise Johanne Tilman.

3. Les biens et les personnes

Déclaration de préférence pour un administrateur des biens et/ou de la personne

Pas besoin d’avoir été diagnostiqué d’une maladie neurodégénérative pour penser que la démence pourrait survenir un jour.

"La déclaration anticipée pour un administrateur consiste à dire à l’avance “Si un jour, on me met sous administration, je voudrais que cette personne soit mon administrateur”. La justice de paix a des modèles pour ce type de déclarations. Elle doit être absolument enregistrée, soit au greffe de la justice de paix, soit chez son notaire. Et c’est enregistré dans un registre central des déclarations. "

Le mandat extrajudiciare

Le mandat extrajudiciaire peut avoir effet immédiat ou être activé au moment où la personne est dans l’incapacité de gérer ses biens ou prendre soin d’elle-même, à condition d’avoir été enregistré au Registre central des contrats de mandats (via le notaire ou le greffe de la justice de paix). "Il peut préciser des principes, comme “Je veux rester le plus longtemps chez moi. Mais si je ne peux plus vivre seul, je préfère rejoindre telle maison de repos.” Si l’entourage est bienveillant, c’est un outil magnifique. Il peut être prudent d’y inclure quelques précautions telles que désigner une personne de confiance, prévoir que l’incapacité sera attestée par un ou deux certificats médicaux, et décider des mécanismes de contrôle. "