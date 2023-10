Un processus participatif, sur base d’un tirage au sort, pour penser la stratégie transition de l’UCLouvain

Élément central de ce processus, une “assemblée de la transition” a été constituée par tirage au sort. Elle intègre 60 membres de la communauté universitaire, répartis en nombre égal entre étudiants, personnel académique, scientifique et administratif.

"Pour faire bouger les lignes et ouvrir des voies qui sont complexes, à l’université comme dans la société, il faut mettre les gens autour de la table", dit Marthe Nyssens. Lors de son mandat comme prorectrice à la transition de l’UCLouvain, elle l’a déjà fait en constituant des ateliers de réflexion sur la transition. Mais ici, la base est plus large que celle constituée de membres d’organes représentatifs de l’Université et désignés comme tel. La réflexion pour le prochain plan sera donc plus large et plus transversale puisqu’elle sera également menée par des personnes qui, habituellement, ne participent pas aux réflexions sur ce sujet.

Enseignement et recherche au cœur de la stratégie

L’UCLouvain s’est fixé pour 2035 d’atteindre la neutralité carbone. Travailler à l’amélioration énergétique de ses bâtiments et, plus encore, trouver des solutions pour réduire l’impact de la mobilité sera essentiel. Même si des choses ont déjà été réalisées ces dernières années, des ateliers se pencheront à nouveau sur ces questions afin de réduire l’empreinte environnementale de cette énorme entreprise qu’est aussi une université qui compte 7 000 membres du personnel et 40 000 étudiants.

Mais Marthe Nyssens insiste sur un troisième axe essentiel à la stratégie transition de l’UCLouvain. "Il concerne nos missions fondamentales que sont l’enseignement et la recherche, dit-elle. Pour atteindre cet objectif de campus durable, il est crucial que chacun se pose ces questions sur la transition, au niveau individuel mais aussi collectif." Et pour cela, il faut préalablement intégrer des compétences en la matière.

Dès le bac, chaque programme, de celui des ingénieurs à celui de philo en passant par l’économie, sera donc adapté pour apporter à tous les étudiants néo-louvanistes ces compétences indispensables pour penser la transition.

Ce travail est déjà en cours avec les responsables des programmes et des conseillers pédagogiques ont été formés à cette question de la transition.

"Le but n’est pas de parler de développement durable dans chaque cours mais bien de savoir ce que l’étudiant doit connaître pour, dès la fin du bac, être armé par rapport à ces questions de transition."