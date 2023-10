Pauvreté infantile : "Les familles sont de plus en plus dans une stratégie de survie"

Le directeur de la faculté des Sciences sociales de l’ULiège présentait ce jeudi au Sart Tilman les conclusions d’une étude sur la pauvreté infantile en Belgique qu’il a coréalisée, avec l’ULB et l’UGent, à l’initiative de la Fondation Pelicano.

"Cette fondation est un OVNI", analyse le chercheur: dans le champ de la lutte contre la pauvreté infantile, précise Nicolas Jacquet, aucun organisme ne propose un soutien financier aux enfants tout au long de leur parcours, jusqu’à leurs 18 ans. Et au-delà, s’ils font des études supérieures.

C’était aussi l’occasion, pour les partenaires sociaux francophones de cette fondation, de se rencontrer pour la première fois. Écoles, associations, CPAS, Restos du Cœur, institutions d’aide à la jeunesse, etc. L’étude des trois universités est nourrie de leurs observations. Sur le terrain, cette première ligne d’intervention constate une accélération du phénomène.

Dormir où on peut

"Ce qui était la marge n’en est plus une dès le moment où elle se place au cœur de la cité", résume le professeur Didier Vrancken, doyen de la faculté des Sciences sociales de l’ULiège.

"La pauvreté infantile augmente parce que la pauvreté parentale est aussi plus importante ", rapporte une participante, active dans le secteur de la protection de la jeunesse. "Les internats sont de plus en plus des lieux d’hébergement pour les enfants en danger, parce qu’il n’y a plus de place dans les institutions. J’ai eu des élèves qui dormaient dans les couloirs d’un hôpital", raconte-t-elle.

Manger tous les jours

"On voit que des parents inscrivent parfois leurs enfants à des stages pendant les vacances, juste pour qu’ils aient un repas chaud par jour même quand il n’y a pas école, observe Julien Étienne, responsable du département social de Pelicano en Wallonie. Sans ça, ils n’y arriveraient pas. On est plus en plus dans une stratégie de survie. Les familles sont acculées. On a l’impression de se retrouver au début du siècle dernier."

À quoi servent majoritairement les bourses de la fondation privée, qui soutiennent en moyenne 1 500 enfants par an ? "Essentiellement des repas, des vêtements, des chaussures, des voyages scolaires, un transport, des soins, des bilans de santé, des suivis neuropsychologiques qui coûtent parfois cher sans être bien remboursés", énumère Marie-Paule Maertens. L’ancienne procureure du roi de Tournai assure la vice-présidence de Pelicano.

"Le pire, note-t-elle, c’est la population qui se cache, qui n’a pas de revenus du tout. Et qui va tout faire pour cacher sa situation…"