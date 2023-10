Surpopulation carcérale: le Conseil de l'Europe appelle à des mesures urgentes

Cette fois, le Comité constate que l'objectif fixé de longue date visant à limiter le nombre de détenus à 10.000 n'est plus maintenu. Il exhorte dans la foulée la Belgique à concentrer ses efforts sur la réduction du nombre de détenus plutôt que sur l'augmentation de la capacité carcérale.

Outre l'appel répété à recourir davantage aux alternatives à l'incarcération (surveillance électronique, peine de probation, libération conditionnelle), le Comité des ministres exige aussi des mesures contraignantes pour réguler la population carcérale et un vaste plan politique de lutte contre la surpopulation.

La Belgique est une fois de plus invitée à veiller à ce que tous les détenus disposent d'un lit digne de ce nom et à améliorer les conditions de détention en dotant toutes les cellules de plusieurs personnes d'installations sanitaires fermées ainsi qu'en autorisant davantage d'activités en dehors des cellules.

Enfin, le Comité des ministres appelle à nouveau la Belgique à élaborer une voie de recours permettant aux détenus de dénoncer des conditions de détention inhumaines, si nécessaire en obtenant une libération.

Fin septembre,11.508 personnes étaient incarcérées (contre 11.012 un an plus tôt) alors que la capacité opérationnelle des prisons est limitée à 10.412 détenus (10,72% de surpopulation). Sur ce nombre, 3.785 personnes (32,89% des détenus) sont en détention préventive et 942 (8,19%) sont internés, selon le CCSP.

Dans ce contexte, ce dernier "appelle à nouveau tous les acteurs concernés - tant le gouvernement que le Parlement, le pouvoir judiciaire et tous les autres acteurs de la chaîne pénale - à mettre en œuvre sans délai les recommandations fermes du Conseil de l'Europe".