Peine de Salah Abdeslam: "Le doigt d’honneur" de la justice belge à la France

Et cet arrêt, pris en référé par la Cour d’appel, risque de compliquer les relations entre la France et la Belgique. "Pour les relations d’État à État, c’est une catastrophe", nous indique une source proche du dossier. Les autorités françaises n’avaient pas pressenti ce cas de figure et, au regard des réactions suscitées dans l’Hexagone, elles s’en mordent déjà les doigts. "Salah Abdeslam a été remis à la Belgique en pensant que la France le récupérerait car la France ne considère pas la Belgique comme un état voyou."

La Belgique n’est certes pas un état voyou et l’arrêt repose sur une jurisprudence qui tient compte de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce n’est pas rien non plus. Enfin, rien n’est définitivement acquis pour Salah Abdeslam puisque l’affaire devra être plaidée sur le fond mais aucun délai n’a été fixé...

"Cette décision fait grand bruit"

Du côté français, on navigue entre le camouflet et l’incompréhension. En sollicitant Philippe Duperron, président de l’association de victimes 13Onze15 Fraternité-Vérité, on ne l’entend pas s’indigner haut et fort sur la possibilité que Salah Abdeslam puisse, un jour, retrouver la liberté. Car c’est aussi de cela qu’il s’agit. Si la décision venait à être confirmée, le terroriste pourrait envisager de sortir de prison ; ce qui semblait particulièrement impossible en France en appliquant la peine de sûreté incompressible. Et c’est d’ailleurs ce qui a motivé, en partie, la décision du juge de la Cour d’appel. "Cette décision fait grand bruit et ça nous perturbe quand même pas mal, confirme Philippe Duperron. On a eu un procès très long et on est arrivé à cette peine incompressible qui avait fait déjà couler beaucoup de salive et d’encre afin de savoir si elle était justifiée."

"La tartine belge indigeste"

Et bam, la justice belge fait effondrer le château de cartes qui semblait déjà un peu branlant… "La justice belge met un coup de pied dans tout ça. Ça met beaucoup de personnes en colère et on se demande à quoi a servi le procès V13. On a l’impression que c’est un doigt d’honneur à la justice française ; même si la justice belge n’a fait qu’appliquer le droit."

La goutte - belge - de trop ? C’est le sentiment du président de l’association qui additionne: la cellule belge " qui a mené aux attentats, le comportement des policiers belges au procès de Paris, la justice belge pas très collaborative: beaucoup de victimes commencent à trouver la tartine belge indigeste."