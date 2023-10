F-16 belges en Ukraine : la majorité se fissure

La stratégie du gouvernement et la position soutenue mordicus par la ministre sur la fourniture de F-16 belges aux forces ukrainiennes semblent l’isoler au regard de la timidité de notre aide. Seul André Flahaut (PS) viendra en aide à sa ministre en estimant que certaines questions de ses collègues parlementaires " font apparaître tout et n’importe quoi. "

Pourtant, il y avait des arguments nourris de la part des membres de l’opposition mais aussi de la majorité avec le MR et l’Open Vld.

La position de la ministre, c’est qu’il est impossible de livrer quelques-uns de nos 45 F-16 (auxquels il faut ajouter 8 F-16 B) en raison du maintien "de notre capacité opérationnelle pour les missions attendues de la défense." Celles-ci sont essentiellement concentrées sur la défense de notre espace aérien et celui du Grand-Duché du Luxembourg. Il faut aussi ajouter les missions OTAN et la défense de l’espace aérien des Pays baltes.

La ministre agite aussi la durée de vie de plusieurs appareils qui ont passé le cap des 8 000 h ou qui s’en approchent. Au-delà, ces appareils seraient bons pour la casse. Jasper Pillen (Open Vld) ricane : "Dans le cadre des centrales nucléaires, des cadavres ont été réanimés et ici, c’est le contraire. " Il saisit aussi au mot la ministre qui affirme être prête à faire un effort dans l’aide à l’Ukraine et qui s’inscrirait dans le conclave budgétaire. " Si vous êtes partisane de doubler notre aide, alors il y a encore des chars Léopard disponibles à la vente et on pourrait les envoyer en Ukraine."

Pour Denis Ducarme (MR), la défense de notre territoire est un argument qui ne tient pas la route : "ce n’est pas comme si on était en 1938 et qu’on doit mettre nos avions aux frontières ; c’est un argument très faible."

F-16 trop vieux ?

Remonté, Georges Dallemagne (Engagés) l’est aussi. Sur base d’un rapport du constructeur Lockheed Marteen, il assure que certains F-16 pourraient aller jusqu’à 10 000 heures de vol. " Les Danois ont les mêmes avions que les nôtres, ils ont été soumis aux mêmes contraintes de vol et ils ont livré des F-16 alors qu’ils en ont moins que nous."

Des F-16 trop vieux pour combattre les Russes ? "On n’a qu’à demander aux Ukrainiens s’ils ont envie de les faire voler ou pas. Si c’était pour défendre notre territoire, on les ferait voler."

La N-VA estime aussi que l’aide de la Belgique est insuffisante : "on n’arrive même pas à donner 250 millions d’euros alors que d’autres donnent des milliards", relève Peter Buysrogge.

"Pour le don immédiat, ce n’est pas possible"

La ministre maintient sa position. Au regard des arguments qu’elle a exposés, "pour le don immédiat d’avions de chasse, cela n’est pas possible. Il s’agit de ma responsabilité."

Pas d’accord, estime Ducarme : "Vous n’êtes pas la seule à décider de l’ampleur du soutien à l’Ukraine."

La majorité se fissure sur cette aide à l’Ukraine. Le CD&V ne s’est pas manifesté sur cette question. Ecolo-Groen s’est tenu à distance en reprenant une analyse globale de la situation ; Vooruit a affirmé être "en faveur d’une fourniture. "

La ministre a aussi rappelé que le CHOD, le grand patron de l’armée, s’était exprimé contre l’envoi de F-16 en Ukraine. " Et le CHOD, quand il s’exprime, ce n’est pas au nom du PS," dit-elle en tentant de s’extirper d’une posture que plusieurs voix présentent comme "idéologique".