NGT : promesse d’une agriculture plus durable ou OGM déguisés ?

Professeur à Gembloux Agro-Bio Tech, Hervé Vanderschuren fait plutôt partie des tenants de la seconde option. Avec les professeurs Devang Mehta, de la KU Leuven, Patience Chatukuta et Detlef Weigel, de l’Institut Max Planck de Tübingen, il vient de cosigner une analyse critique de cette proposition de réglementation dans la revue Nature Biotechnology.

Si les cosignataires saluent positivement "l’assouplissement des règles pour une partie des plantes issues des NGT", ils estiment que le seuil arbitraire de 20 nucléotides pouvant être ajoutés ou remplacés pourrait être un facteur blocant pour le développement de plantes par NGT.

"La volonté des chercheurs est de s’ancrer dans ce qu’on voit dans la nature pour envisager ce qu’on peut modifier dans le génome de la plante, indique à ce propos le professeur Vanderschuren pour qui il n’est pas question d’éviter tout cadre réglementaire. Mais on doit toutefois laisser la possibilité d’aller plus loin (NDLR: que la limite de 20 nucléotides modifiables) si les défis qui s’annoncent (changement climatique, ravageurs,…) le nécessitent un jour."

Les chercheurs regrettent également que les variétés issues de modifications de catégorie 1 seront soumises à la même législation que les OGM au regard de l’agriculture biologique. Pour le professeur Vanderschuren, on touche là à une limite "dogmatique". Car dans la mesure où l’agriculture biologique vise à être durable et à utiliser le moins d’intrants possible, elle a au contraire encore plus besoin des améliorations génétiques que les NGT promettent, dit le chercheur. Qui donne en exemple l’utilisation controversée du sulfate de cuivre en bio pour lutter contre le mildiou, alors que les NGT pourraient rendre les plantes résistantes, sans utiliser de produit chimique. Mais en modifiant le génome – de la pomme de terre par exemple – grâce à des “ciseaux moléculaires” (la technique CRISPR), pour qu’elle puisse résister. Certaines variétés de pommes de terre andines y parviennent déjà naturellement et les NGT permettraient simplement d’activer ce “super-pouvoir” chez nos bintjes et autres variétés productives.

Les NGT ont donc aussi un intérêt pour la préservation de la biodiversité, avance le professeur. Car c’est la conservation et l’étude de la variété génétique des plantes, même celles moins rentables, qui permettront peut-être d’offrir à leurs cousines plus productives des qualités de résistance aux ravageurs ou au changement climatique.