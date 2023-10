La définition du viol divise toujours les pays européens

"Cette directive est censée fixer des normes minimales en matière de violence basée sur le genre. Elle propose des mesures de prévention, de protection, mais aussi de poursuite pour différents types de délits", résume Berber Biala-Hettinga, qui défend les droits humains au sein de l’UE pour Amnesty International. Celle-ci le confirme : "l’inclusion du délit pénal de viol est l’une des questions les plus controversées."

Harmonisation compliquée

C’est que rien n’est simple entre les 27, même sur une cause aussi urgente (chaque année, on estime qu’une femme sur dix a été victime de violences sexuelles après l’âge de 15 ans et une femme sur vingt a été violée en Europe). "La proposition de la Commission est d’inclure la criminalisation du viol dans la législation européenne. Et évidemment, tous les pays ont une législation à ce sujet; mais la définition du viol n’est pas la même partout", poursuit Berber Biala-Hettinga, qui estime que "cette directive constitue une opportunité importante pour garantir des définitions basées sur l’absence de consentement dans l’ensemble de l’UE." D’autant que, sur le plan juridique, "la Commission affirme que c’est faisable, tout comme le Parlement européen et une grande partie des États membres."

Pour convaincre les pays réticents mais ouverts au dialogue - malgré l’approche conservatrice des services juridiques du Conseil européen, qui réunit les États membres - les deux rapporteuses du projet de loi que sont Frances Fitzgerald (PPE, conservateur) et Evin Incir (S&D, socialiste), n’ont pas ménagé leurs efforts, adressant une lettre ouverte à une quinzaine de journaux différents dans les pays susceptibles de plaider leur cause (France, Malte, Croatie, Suède, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Lituanie...). "Exclure ce crime des plus odieux serait choquant et rétrograde – une insulte envers à la fois des femmes et des hommes", ont par exemple écrit les deux députées fin septembre dans le quotidien Libération. Et si les mots sont si forts, c’est bien qu’il y a urgence, "en raison des élections de l’année prochaine, qui font office de pause législative", commente Berber Biala-Hettinga. "Et aussi le fait que la Hongrie puis la Pologne prendront la tête du Conseil de l’UE (NDLR: après la Belgique) et qu’elles ne sont pas les plus solidaires sur ce type de sujets"...