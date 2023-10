Irrégularités chez bpost : "Des conclusions accablantes pour l’entreprise"

Ce mardi 3 octobre 2023, la présidente du conseil d’administration de l’entreprise postale, Audrey Hanard, était entendue par les députés, en commission Entreprises publiques de la Chambre. Elle était invitée à s’expliquer après la remise, au Parlement, des conclusions de plusieurs audits internes. Des examens de conformité qui ont permis de mettre au jour de nouvelles irrégularités dans le chef de bpost, au cours des derniers mois.

Ces audits ont mené au constat que l’entreprise publique avait surfacturé certaines de ses prestations aux SPF Finances, Justice et Mobilité. Les contrats en question portaient sur le traitement des amendes routières nationales et internationales, sur la gestion des comptes 679 (NDLR : il s’agit du préfixe des numéros de compte de plus de 200 institutions publiques gérées par bpost au profit de l’État), et sur la production, la livraison et la radiation des plaques d’immatriculation.

"Aujourd’hui, nous avons franchi une étape cruciale afin de rétablir la confiance. Les trois rapports d’audit ont été bouclés, et nous pouvons travailler à une solution avec nos clients, a indiqué Audrey Hanard. Nous mesurons que le chemin reste encore très long. Ces audits sont la preuve de notre volonté d’avancer. (...) En tant que conseil d’administration, notre devoir est d’identifier les dysfonctionnements afin de réparer ce qui doit l’être."

La présidente du CA a par ailleurs souligné le sérieux de ces audits, "sans précédents dans l’histoire de l’entreprise", réalisés pendant neuf mois. Cette analyse a permis de mettre la main sur 38 000 documents, assortis de l’audition de 32 collaborateurs et ex-collaborateurs de bpost.

"bpost a initié ces enquêtes de conformité, détecté les malversations et a décidé de coopérer avec les autorités (...) Les conclusions sont accablantes pour bpost et certains éléments sont inacceptables."

Licenciements et remboursement

Au total, 14 salariés de l’entreprise, actifs au niveau du management, ont été identifiés. Ces derniers avaient pris part à ces mauvaises pratiques, ou avaient du moins connaissance de celles-ci. Après analyse, huit d’entre eux ont été licenciés, alors que d’autres avaient quitté l’entreprise avant les audits.

Plusieurs députés se sont étonné de ce nombre relativement restreint de salariés impliqués dans ces dossiers. "Seules 14 personnes concernées ? Cela paraît peu à partir du moment où 3 contrats publics ont fait l’objet d’une analyse", réagissait, en commission, le député Jef Van den Bergh (CD&V.)

"Je peux pourtant vous dire que nous avons tout passé au crible, analysé des milliers de courriels, et cela se limite à ces personnes", a rétorqué Audrey Hanard.

Pour prouver sa bonne volonté, l’entreprise s’est engagée à rembourser les montants indûment perçus. "Sur base de nos calculs avec des experts externes, bpost a constitué une provision de 75 millions d’euros." Une estimation qui devra cependant être confrontée aux calculs des parties lésées. "Si ces montants évoluent au fil des analyses, le management de bpost va-t-il assumer d’aller au-delà des 75 millions d’euros de remboursement?", s’interrogeait par ailleurs Emmanuel Burton (MR). Que bpost rembourse le contribuable et l’État belge, c’est quand même le minimum !"

"Vous nous parlez d’un audit annuel à l’avenir, celui-ci sera-t-il soumis aux parlementaires, qui souhaiteraient être au fait des changements que vous mettrez en place ?" a pour sa part lancé Louis Mariage (Ecolo).

Dans sa réponse, Audrey Hanard a tenté de rassurer les députés sur le sérieux de l’audit réalisé grâce au concours d’experts externes. "Nous voulons agir en toute transparence. Par rapport aux analyses économiques, nous espérons nous mettre très rapidement autour de la table avec les différentes parties." Sur l’idée de travailler plus étroitement avec le parlement : "Vous parlez d’audit annuel, on pourrait investiguer et voir ce qui est possible."