Covid long, un trajet de soins qui pose question

En théorie, la procédure paraît relativement simple. Au début du moins: le médecin traitant pose le diagnostic puis atteste un code de démarrage. Là où ça se complique pour le généraliste, c’est qu’il doit dans la foulée élaborer un plan de traitement en concertation avec le ou les autres dispensateurs de soins.

La convention Inami prévoit deux types de prise en charge: un traitement monodisciplinaire auprès d’un kinésithérapeute, un psychologue, un neuropsychologue, un logopède ou un ergothérapeute ou bien un traitement multidisciplinaire impliquant deux prestataires de soins, voire plus.

Le bilan et les séances (7 chez un diététicien, 10 chez le neuropsychologue, 14 chez l’ergothérapeute) sont entièrement remboursés. Le suivi psychologique ne bénéficie pas d’un remboursement spécifique (10 séances à 11 €, 4 € pour les BIM), de même que les séances de kiné mais le médecin peut prescrire 60 séances supplémentaires.

"Foutage de gueule"

Le vendredi 29 septembre, lors d’un colloque bruxellois au cours duquel des spécialistes ont fait le point sur les aspects cliniques du Covid long, plusieurs patients et médecins généralistes ont dit tout le bien qu’ils pensaient du trajet de soins.

Du côté des patients, on est partagé entre colère et déception. "Le trajet de soins, ça ne marche pas", explique Magali, contrainte de se déplacer en chaise roulante depuis qu’elle a contracté pour la deuxième fois le Covid, à l’été 2021. "Trouver un neuropsychologue qui connaît le Covid long, c’est souvent très compliqué et puis, il y a très peu de médecins et de paramédicaux qui s’engagent dans la convention Covid long", souligne cette maman de 6 enfants.

Melvin, qui a vu ses études impactées par le virus respiratoire SARS-CoV-2 a mis 2 ans pour se débarrasser des douleurs pulmonaires et des troubles cardiaques provoqués par le Covid. "Le trajet de soins Covid, c’est du foutage de gueule parce qu’il n’est pas adapté et ne tient pas compte des différentes réalités des personnes atteintes", assène-t-il.

"Un projet fait à la va-vite sans concertation avec le terrain"

Dans le rang des généralistes, les griefs sont nombreux: démarches administratives complexes, procédure confuse, professionnels de santé peu voire pas informés…

"Les textes de loi étaient très confus, on a dû retranscrire cela en langage clair pour nos membres, confirme Thierry Van der Schueren de la Société scientifique de Médecine générale (SSMG). Mais cela reste alambiqué, il y a différents cas de figure, différents partenaires. Dans certains cas, il faut rédiger un rapport complet, dans d’autres pas. La rémunération varie également d’une situation à l’autre. Le médecin généraliste, chargé d’ouvrir l’accès au trajet de soins, doit retrouver tous les éléments de preuve, il ne s’agit pas seulement de faire une demande à la mutuelle,…"

Le médecin généraliste de Mettet pointe aussi le côté énergivore du trajet de soins post-Covid "et on n’est même pas sûr que cela aboutisse car la procédure n’est pas claire. Les médecins ne sont pas bien informés, les paramédicaux que l’on doit associer ne le sont pas non plus concernant les codes à utiliser, les démarches à accomplir. On a l’impression que c’est un trajet de soins qui a été fait à la va-vite avec l’Inami sans concertation avec le terrain et sans se calquer sur les trajets de soins mis en place pour le diabète de type 2 et l’insuffisance rénale chronique, bien connus et qui ont fait leurs preuves".

1 100 trajets en un an

L’Inami avait estimé à 13 000 le nombre de personnes pouvant bénéficier de ce trajet de soins. Environ un an après avoir conclu une première convention avec les dispensateurs de soins de première ligne et les mutualités, seuls 1 100 trajets de soins ont été activés par les généralistes.

L’un des enseignements de l’enquête menée par l’association "Covid long nous existons Belgique" auprès de 321 Belges affectés par cette pathologie au long cours, montre que le trajet de soins est mal connu des patients comme des médecins traitants: 25% de répondants ignorent de quoi il s’agit, 16% des trajets de soins ont été proposés par le médecin traitant. Enfin, 66% des personnes ayant entamé un trajet de soins disent avoir rencontré des obstacles.