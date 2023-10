Salah Abdeslam peut rester en Belgique, pour un certain temps voire plus...

La Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt ce mardi où elle " fait interdiction à l’État belge de transférer l’appelant (NDLR: Salah Abdeslam) vers la France." Dans son arrêt, la Cour précise que ce transfert " risque de conduire à une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [...] et qu’il soit fait interdiction à l’État belge de transférer l’appelant vers la France en autorisant l’exécution de sa ou ses peines en Belgique."

Après avoir perdu en première instance, les avocats de Salah Abdeslam, Delphine Paci et Harold Sax, avaient donc intenté un recours. Et il semble qu’ils se soient basés sur le même argumentaire que lors de l'audience du 4 septembre.

L’incompressibilité de la peine en question

Pour son rôle dans les attentats de Paris, Salah Abdeslam avait été condamné à la perpétuité complétée par une peine de sûreté incompressible. Et c’est cette mesure qui serait incompatible avec la Convention européenne. "Une perpétuité peut être prononcée, confirme l’avocate Delphine Paci. Mais il faut un espoir de sortir et qu’il soit réel. " La Cour a estimé qu’il n’y avait pas d’espoir de sortie au regard de l’incompressibilité de la peine. Salah Abdeslam ne pouvait entrevoir une réouverture de son dossier avant minimum 30 de prison. Et selon son avocate, la procédure française nécessitait qu’il soit vu " par trois psychiatres, des magistrats et qu’il ne constitue pas un trouble à l’ordre public. " Or, la sortie éventuelle d’un Salah Abdeslam allait d’office constituer un trouble à l’ordre public au regard des éventuelles manifestations et pressions populaires que cela pourrait susciter. "Ce trouble à l’ordre public ne dépend pas que de lui, constate son avocate. C’est donc évident qu’il n’est pas libérable en France."

En première instance, c’est déjà ce qu’avaient plaidé ses avocats français venus en renfort. "La peine incompressible peut être levée après 30 ans s’il présente des gages de réinsertion. Mais la France le met dans l’impossibilité de présenter ces gages de réinsertion", avait souligné l’avocat parisien Martin Vettes.

L’arrêt de la Cour d’appel interdit ainsi à l’État belge de le transférer vers la France " avant qu’il n’ait pu exercer toutes les voies de recours." L’État belge peut alors se pourvoir en cassation mais la procédure risque de s’éterniser.

La Cour d’appel a ainsi suspendu temporairement le retour de Salah Abdeslam au travers du référé. Mais la décision est temporaire puisqu’elle devra être jugée sur le fond ultérieurement. Et au regard de l’encombrement des tribunaux en Belgique, cela peut prendre plusieurs années.

Pas de peine prononcée pour son rôle dans les attentats de Bruxelles

Le 15 septembre, la Cour d’assises de Bruxelles n’avait prononcé aucune peine à l’égard de Salah Abdeslam pour son rôle dans les attentats de Bruxelles où il avait été reconnu coupable des assassinats et tentatives d’assassinats. La Cour d’assises belge avait estimé que les attentats commis en France et les attentats commis à Bruxelles "c onstituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse ", autrement dit que tous ces faits forment un " concours idéal d’infractions ". Le jury belge avait estimé, pour les six coupables impliqués dans les deux attentats, que la perpétuité et la mise à disposition du Tribunal d’application des peines pour une durée de 15 ans aurait été "d’une sévérité disproportionnée".

Par ailleurs Salah Abdeslam avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 20 ans pour son implication dans une fusillade l’opposant à la police lors d’une perquisition. C’était quelque jours avant son arrestation le 18 mars 2016. Cette peine, il n’y échappera pas.

Voilà donc un scénario auquel personne n’avait pensé. Ni en France, ni en Belgique. Si l’examen sur le fond s’aligne avec la décision de la Cour d’appel, théoriquement, le terroriste pourrait accéder à une demande de libération provisoire ou une peine alternative après 15 ans.

Mais cela ne sera pas automatique puisque c’est le Tribunal d’application des peines qui devra se prononcer. "S’il y a des contre-indications à la libération conditionnelle, on peut le maintenir en prison", rappelle un avocat pénaliste.

"En France, c’est m’envoyer à la mort"

Rien n’est donc définitif à ce stade mais Abdeslam avait expliqué pourquoi il voulait rester en Belgique lors de l’audience du 4 septembre. "Mon avenir, ma réinsertion, c’est en Belgique. M’envoyer en France, c’est m’envoyer à la mort. Ma famille n’a plus de moyens pour venir me voir si on m’envoie là-bas. Je vous demande de me laisser auprès de ma famille. Ça fait plus de 50 ans qu’ils sont en Belgique et ils n’ont jamais eu de problèmes. En me renvoyant en France, c’est les punir aussi."