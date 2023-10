Les jeunes Belges et le monde du travail : "Ce qui me motive ? Les horaires et le confort de vie"

Ces données théoriques semblent se vérifier sur le terrain. Guillaume (*), 23 ans, a décroché son diplôme d’ingénieur industriel en juin dernier. Le jeune homme n’a cependant pas eu le temps de s’inquiéter de son avenir professionnel. "J’ai été approché par plusieurs entreprises avant la fin de mes études. J’avais le choix entre 4-5 boîtes de consultance." Ce qui l’a aidé à faire son choix ? Le suivi effectué par son actuel employeur : "Quand ils se sont dit qu’ils voulaient m’engager, ils m’ont très vite proposé plusieurs projets. Il y avait un vrai suivi, et c’est ce qui m’a plu. Les autres boîtes m’ont beaucoup moins relancé." Les notions de bien-être et de flexibilité ont également joué un rôle non négligeable. "Je travaille actuellement à Louvain-la-Neuve, qui est à une heure de route de mon domicile. Or, dans la négociation, j’avais demandé 45 minutes de trajet maximum. Je suis content qu’ils aient accepté d’instaurer du télétravail. C’est une sorte de compromis."

Non aux 60 heures par semaine

Victor (*) accorde lui aussi une grande importance à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Le médecin urgentiste vient tout juste de terminer son assistanat. Cinq hôpitaux étaient intéressés par son profil. "Les salaires sont assez variables dans le milieu, mais ce n’est pas cela qui m’a guidé, c’est plutôt l’ambiance au sein de l’équipe. Je retourne en effet dans un hôpital au sein duquel j’ai effectué un stage. Je serai à temps partiel. Et je complète mon horaire dans un autre hôpital : ce qui m’a intéressé là-bas, c’était notamment la possibilité de donner des formations."

L’idée de prester 60 heures par semaine, comme le faisaient ses prédécesseurs, ne tente pas du tout l’urgentiste. "Je veux être médecin depuis que je suis tout petit, c’est une vocation. [...] Par contre, le nombre de gardes et d’horaires pénibles a clairement été prépondérant dans mon choix. Faire 60-70 heures sur la semaine comme mes prédécesseurs, ce n’est pas mon objectif. Je pense qu’aujourd’hui, au sein de ma génération, la vie privée prime sans doute sur la vie professionnelle."

Un nouvel employeur tous les cinq ans

Si les jeunes recherchent toujours un boulot qui a du sens, ils ne sont pas déconnectés de la réalité pour autant. La question du salaire occupe d’ailleurs toujours une place prépondérante dans leur choix. Ainsi, lorsqu’on leur demande ce qui pourrait motiver un changement d’employeur, 37% d’entre eux avancent l’argument de la rémunération. Les possibilités d’évolution de carrière, mais aussi de flexibilité suivent cependant de près. C’est ce qui a notamment joué pour Mathilde (*), 29 ans. Après ses études, la jeune femme a d’abord travaillé en tant que diététicienne, avant de se diriger vers la vente. "Aujourd’hui, j’ai décidé de changer et je viens de décrocher un emploi administratif en maison de repos. J’ai fait le tour de la question en ce qui concerne la vente. Le salaire n’était pas exorbitant. Dans mon nouvel emploi, ce sera un peu mieux, mais ce qui me motive principalement, ce sont les horaires et le confort de travail. Dans la vente, j’avais de gros horaires, et je travaillais un week-end sur deux. Et puis, c’était assez physique. Aujourd’hui, j’aspire à avoir une vie un peu plus épanouissante à côté du boulot." Mathilde en est déjà à son quatrième employeur : "Je me rends compte que par rapport à la génération de mes parents, en tant que jeunes, on va plus vite remettre en question notre emploi. On ne reste plus dans une entreprise par habitude ou par confort financier."

La Liégeoise n’est pas un cas isolé : selon l’étude de CBC, les jeunes actifs de 18-32 ans ont, en moyenne, travaillé dans trois entreprises différentes.

Guillaume n’envisage pas non plus de faire toute sa carrière dans la même boîte. "Aujourd’hui, je ne sais pas encore quel domaine je préfère, et le statut de consultant me permet de toucher à tout. Ce job, c’est une façon de découvrir ce qui me convient le mieux, tout ça en CDI. Mais je ne compte pas faire ça pendant toute ma vie professionnelle. J’imagine changer d’employeur d’ici 4-5 ans." Une volonté qui s’inscrit dans la tendance relevée par CBC : en Belgique, plus de 4 jeunes actifs sur 10 comptent changer de travail au minimum tous les 5 ans.

(*) prénom d’emprunt