Cet Atlas de la Flore de Wallonie qu’on attend depuis 40 ans

La Région wallonne, à l’initiative du Département de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA), avait alors mis sur pied un groupe de travail rassemblant le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois ; le Jardin botanique national de Belgique ; l’Association pour l’Étude de la Floristique (AEF) et la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. Objectif: accélérer le travail colossal d’agrégation, de validation, d’analyse et de commentaires des millions de données relevées sur le terrain. Tout en poursuivant ces relevés sur le territoire.

Treize ans plus tard, cet atlas n’a toujours pas été publié et la dernière version en date reste donc celle de… 1979.

Alors que toutes les régions voisines de Wallonie, que ce soit celles de France, Luxembourg, Allemagne,…, mais aussi Flandre et Bruxelles-capitale, disposent toutes d’un atlas publié après 2000, pourquoi cela coince-t-il en Wallonie ?

Des zones insuffisamment prospectées

La raison évoquée plus haut concernant la gestion des millions de données et des milliers de nouvelles qui affluent chaque année au DEMNA reste valable. D’autant plus que les sources sont multiples: des botanistes à titre privés ou dans le cadre de conventions publiques ou ceux membres d’associations telles l’AEF ou encore Natagora participent aux relevés de terrain. Une mine d’infos auxquelles il faut ajouter des données historiques telles que celles de l’Institut Floristique Belgo-Luxembourgeois (plus de 1 million de données) ou celles du Centre de Cartographie Phytosociologique de Gembloux (plus de 150 000 données).

Mais une autre raison récurrente qui bloque la publication de l’atlas est que la couverture du territoire wallon reste très inégale et insuffisante pour autoriser la publication de cartes de distribution fidèles à la réalité, estime le DEMNA.

Les botanistes (bénévoles) ont en effet tendance à se concentrer sur des sites connus pour leur richesse botanique ou pour leurs plantes rares, délaissant les zones considérées comme moins passionnantes. Notamment les zones agricoles ou celles aux habitats naturels dégradés. Pour le dire autrement, pour un botaniste il est toujours plus plaisant et valorisant de répertorier de l’armoise champêtre ou un orchis pyramidal, des espèces protégées, plutôt que des pissenlits ou des pâquerettes beaucoup plus communs.

Des zones comme la Hesbaye, le Pays de Herve, l’Ardenne centrale, le Tournaisis et le Condroz pour partie restent donc encore imparfaitement explorées, estime le DEMNA.

"Mais à un moment donné, il faudra quand même bien décider de figer les choses afin de publier cet Atlas, dit Jean-Louis Gathoye, une des chevilles ouvrières du projet au DEMNA. Car ce sera aussi une manière de remercier les bénévoles de l’Association pour l’Étude de la Floristique (AEF) qui ont collaboré avec nous pendant des dizaines d’années en réalisant un travail extraordinaire de collecte de données. Et qui sont validées, car ce sont des botanistes chevronnés, et parmi les meilleurs."

Mais publier un travail incomplet a-t-il du sens ? Dans la mesure où les zones les plus riches sont mieux répertoriées et que les données sur les espèces rares sont, elles, bien fournies, on pourrait sans doute faire une publication sur cette base, estime Jean-Louis Gathoye. La révision de la loi sur la conservation de la nature qui est en cours de révision pourrait aussi donner un coup de boost au projet puisqu’il est notamment prévu d’établir une cartographie du réseau écologique wallon visant à documenter les intérêts biologiques du territoire. Peut-être y aura-t-il donc plus de moyen pour finaliser un atlas qui s’inscrit parfaitement dans un tel processus.

"Quoi qu’il en soit, j’espère qu’on pourra se donner 2024 comme limite pour une publication."