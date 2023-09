Plus de 20 millions d’euros de prêt coup de pouce pour les entrepreneurs wallons

Pour concrétiser ses différents projets, le duo a décidé de solliciter un prêt coup de pouce. Ce mécanisme, instauré par la Région wallonne il y a sept ans, permet aux particuliers de prêter de l’argent aux entreprises et aux indépendants afin de financer leurs activités. En contrepartie, le prêteur bénéficie d’un avantage fiscal sous la forme d’un crédit d’impôt, s’élevant à 4% pendant les quatre premières années, puis à 2,5%.

"On était habitués au crowdfunding (NDLR : financement participatif), puisqu’on en avait fait deux au tout début de notre activité, explique Roberto Fernandez. L’idée est de financer notre entreprise sans passer par les banques, et grâce aux particuliers. Nous privilégions cette piste, car elle permet vraiment de faire connaître nos produits !"

En ce qui concerne le prêt coup de pouce, les montants sont néanmoins plafonnés à 250 000 euros par entreprise, et à 100 000 euros par prêteur. Les Vintrépides ont, pour leur part, bénéficier d’un prêt de 150 000 euros, il y a tout juste un an. "Avec les crowdfundings, on tournait autour de quelques dizaines de milliers d’euros. Ici, c’est une somme plus importante! Concrètement, environ la moitié de ce prêt sera allouée à l’acquisition de notre nouveau bâtiment. L’autre partie nous permet d’acheter la matière première pour fabriquer nos vins, c’est-à-dire les raisins, mais aussi tout le matériel lié à la vinification. [...] Ce prêt coût de pouce nous convenait en termes de taux d’intérêt, et il était surtout en accord avec notre philosophie de financement participatif."

Une aide pour près de 700 indépendants

Les Liégeois des Vintrépides ne sont évidemment pas les seuls à recourir à ce mécanisme. Cette forme de financement aurait même le vent en poupe, à en croire les derniers chiffres du ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR), communiqué en réponse à une question écrite de la députée libérale Caroline Cassart. Cette dernière s’interrogeait notamment sur le nombre de demandes de prêts coup de pouce, pour 2021 et 2022.

Les données sont formelles : en 2021, pas moins de 2339 demandes d’enregistrement de prêts ont été réalisées auprès de Wallonie Entreprendre (NDLR : l’outil économique et financier de la Wallonie), pour un montant global de 17 610 074 euros. Ces chiffres étaient en hausse en 2022, avec 2816 demandes pour un financement total de 20 397 862 euros.

Sur ces deux dernières années, plus de 38 millions d’euros ont donc été levés par 671 indépendants et entreprises de la Région. La majorité des prêts ont une durée de quatre ans, tandis que le montant moyen levé par une entreprise est d’un peu plus de 56 000 euros.

Tous les secteurs peuvent évidemment bénéficier de ce système. Le commerce de gros et de détail (18%), les activités spécialisées, scientifiques et techniques (11%), le secteur de la construction (12%) et l’horeca (13%) sont les plus représentés.

Comme pour toute démarche, il y a plusieurs conditions à respecter. Certains dossiers sont donc parfois refusés, même si les candidats semblent plutôt bien préparés et informés. Ainsi, en 2022, 34 dossiers ont été recalés, souvent par manque de respect des délais, ou parce que le prêteur ne remplit pas les conditions d’octroi.

Un revers que n’ont pas connu les Vintrépides, qui ont pu concrétiser leurs projets. Si c’était à refaire ? Roberto Fernandez solliciterait à nouveau ce type de financement. "Pour l’instant, les 150 000 euros nous conviennent parfaitement. On est parti pour un remboursement de 6 ans. Mais si nous avons de nouveau besoin d’un financement plus tard, il est clair que ce type de formule colle tout à fait à notre ADN!"