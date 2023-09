Un drame s’est produit vendredi matin à Dour entre un motard et une voiture. La vitesse a probablement été la cause de l’accident et le motard est décédé, sans que toutes les circonstances du drame n’aient été éclaircies.

2. Le diesel franchit à nouveau la barre des 2 euros le litre ce samedi

Le prix du diesel (B7) repartira à la hausse ce samedi et coûtera un maximum de 2,046 euros le litre à la pompe, soit 4,7 centimes de plus, rapporte le SPF Économie ce vendredi. Le litre de diesel avait baissé en milieu de semaine pour atteindre 1,9990 euro le litre.

3. Disparition de Lina : une “opération coordonnée d’envergure” est en cours

L’adolescente est introuvable depuis une semaine en Alsace et une “opération coordonnée d’envergure” est en cours. ” Après une phase de fouilles de sept jours, il est temps désormais pour les enquêteurs de vérifier tous les éléments qu’ils ont recueillis, que ce soit au niveau numérique ou des témoignages, creuser ou fermer des pistes”, a expliqué une source proche de l’enquête.

4. Tentative de suicide d’un joueur de l’OGC Nice : le jeune homme est sain et sauf, pris en charge par les pompiers

Le footballeur Alexis Beka Beka était sur le viaduc de Magnan à plus de 100 mètres du sol, ce vendredi 29 septembre 2023. Les pompiers ont heureusement pu sécuriser le jeune homme.

5. Peine confirmée en appel pour Alexandre Benalla, trois ans de prison dont un an ferme

L’ancien chargé de mission de l’Élysée, a été condamné en appel, ce vendredi 29 septembre 2023 à Paris, à trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme aménageable, dans l’affaire des violences du 1er mai 2018.