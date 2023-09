Nations Unies: la Chine et Russie veulent leur siège au Conseil des droits de l’homme en 2024

Pour ce faire, il leur faudra emporter la majorité des suffrages parmi les membres de l’assemblée générale de l’ONU (193 pays), lors d’un vote à bulletin secret qui se tiendra le 10 octobre prochain.

Sans présager du résultat, ces deux candidatures s’inscrivent dans un contexte pour le moins... particulier.

Porte claquée, rapport accablant

Deux mois après le début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie, alors membre du Conseil des droits de l’homme depuis 2021, avait claqué la porte avec fracas. Il faut dire qu’au même moment, les images des massacres commis à Boutcha, où des centaines de corps de civils avaient fini dans des fosses communes, faisaient le tour du monde, poussant l’Ukraine à soumettre au vote de l’assemblée générale une exclusion de la Russie du Conseil. Le pays avait pris les devants en partant avant d’être débarqué, et tente aujourd’hui de reconquérir son siège (occupé depuis lors par la République Tchèque).

La situation est légèrement différente pour la Chine : l’empire du milieu est toujours membre du Conseil mais son mandat expire fin 2023. Comme la Russie, la Chine a été étrillée à l’ONU par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, qui a produit un rapport détaillé sur la situation au Xinjiang (NDLR : où la répression des Ouïghours fait rage) à la fin de l’été 2022.

"Les allégations de pratiques de torture ou de mauvais traitements, notamment de traitements médicaux forcés et de mauvaises conditions de détention, sont crédibles, tout comme les allégations d’incidents individuels de violences sexuelles et sexistes", indiquait le rapport dans la foulée d’une visite effectuée plus tôt dans l’année par la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet.

Des faits si graves qu’ils pourraient constituer "des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l’humanité", tançait le rapport. La Chine était toutefois parvenue à échapper à la tenue d’un débat au Conseil des droits de l’homme, la résolution en ce sens déposée par plusieurs pays occidentaux n’ayant pas recueilli suffisamment de voix.

Belgique indécise

La Belgique, qui siège au Conseil des droits de l’homme jusqu’en 2025, votera-t-elle (en tant que membre de l’assemblée générale) contre un retour des deux États à la table des garants des droits humains ?

Concernant la Russie, cela fait peu de doutes. Concernant la Chine, c’est moins sûr. Interrogée ce mardi en Commission des relations extérieures par le député Écolo Samuel Cogolati, la ministre des Affaires Étrangères Hadja Lahbib (MR) a quelque peu botté en touche : "Concernant la candidature de la Chine au Conseil des droits de l’homme, nous n’en avons pas été informés et je vais me renseigner à ce sujet", a-t-elle expliqué. Avant de préciser : "Notre pays a exprimé sa préoccupation quant aux violations des droits humains au Xinxiang et a appelé la Chine à libérer toutes les personnes en détention arbitraire (...). Nos vives inquiétudes à ce sujet sont également relayées lors de chaque contact bilatéral, et je l’ai d’ailleurs fait moi-même."